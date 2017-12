Jasné impulsy, které by měly zvýšit cenu stříbra

Zlaťáky.cz - Stříbro je v dnešní době ve světě stále extrémně podhodnoceným kovem. Cena se stále drží na nízkých úrovních a stříbro je zastíněno žlutým kovem, i když jeho role je nenahraditelná.

Průmyslová výroba, fotovoltaika, automobilový průmysl, lékařství atd., zde všude se stříbro využívá a jeho využití stále roste. Rovněž nesmíme zapomínat na narůstající poptávku po fyzickém stříbře jako investici. Proč se tedy hodnota nezvyšuje, proč se stále krčí ve stínu žlutého kovu? To je otázka. Je nespočet indicií, které logicky ukazují, že by se cena měla pohybovat na úplně jiných úrovních, ale bohužel tomu tak není. Co za tím je? Záměry globálních hráčů? Ovlivňování trhu apod.? Bohužel tyto úvahy k tomu směřují, protože zřetelná data a informace ukazují, že by cena měla růst. Nicméně si myslím, že je to jen otázka času, kdy se cena výrazně pohne na vysoké hodnoty. A v dnešním světě to nebude trvat tak dlouho.

Pojďme se ale podívat na informace, které jasně ukazují, že cena stříbra musí růst.

Východní země jsou stále spjaty se žlutým kovem, který zde má svou historii od počátku civilizací. Nicméně v dnešní době se zájem lidí nezaměřuje jen na tradiční zlato, ale rovněž ve stoupající míře také na stříbro. Poptávka po stříbře narůstá a lidé v něm vidí další zdroj bohatství a uchovatele hodnoty. Ukažme si to na Indii, která v říjnu opět zvýšila své dovozy.

Ve srovnání s říjnem 2016, kdy se do země dovezlo 319 tun (10.256.245 Oz) je nárůst v říjnu 2017 téměř o 100 %. V říjnu 2017 bylo dovezeno 636,693 tun (20.470.469 Oz). V září 2017 bylo dovezeno 567 tun (18.229.752 Oz) a tedy v říjnu došlo k nárůstu dovozu o cca 12,3 % na 637 tun. V prvních deseti měsících roku 2017 dovezla Indie cca 4 672 tun stříbra, což je cca 150.210.590 Oz. Pro srovnání, jak velký je v Indii zájem o stříbro, americká mincovna k 31. listopadu 2017 prodala 17.323.500 Oz stříbrných mincí. Indický dovoz je tedy téměř 9 krát větší.

Nejen Indie, ale i Čína navyšuje své dovozy. V prvním pololetí činil import stříbra do Číny 1 984 tun (63 788 059 Oz). Což byl nárůst oproti první polovině roku 2017 o 37 % a největší dovoz stříbra za posledních 7 let. Celkem se do Indie a Číny v první polovině roku 2017 dovezlo cca 150 milionů uncí. Při takovém tempu se do obou zemí doveze cca 300 milionů uncí stříbra z celkové roční světové produkce, která činí cca 850 milionů uncí. Sama Čína ročně dováží 100-110 milionů uncí stříbra.

Vidíme tedy, že hlad těchto dvou velmocí po stříbře je obrovský. Podívejme se i na další údaje, které se týkají produkce stříbra top 20 zemí světa.

Rok a pořadí Země Rok a těžba v mil. Oz

2015 2015 2016 1 1 Mexiko 192,0 2 2 Peru 138,0 3 3 Čína 110,0 6 4 Chile 48,6 4 5 Rusko 50,8 5 6 Austrálie 49,0 7 7 Bolívie 42,0 8 8 Polsko 41,5 9 9 USA 35,0 10 10 Argentina 34,7 11 11 Guatemala 27,5 12 12 Kazachstán 17,3 13 13 Švédsko 15,9 15 14 Indie 12,0 14 15 Kanada 12,2 16 16 Indonésie 10,0 17 17 Maroko 9,6 18 18 Turecko 5,5 20 19 Arménie 4,0 21 20 Írán 3,3 x x Ostatní země světa 31,9 x x Celková světová produkce 890,8

Z údajů je patrný pokles produkce stříbra mezi roky 2015 a 2016 a to celkem o 5,1 milionů uncí. Největší propad byl zaznamenán u Mexika, které je největším producentem stříbra na světě. Rovněž byl pokles u dalších 6 zemí a v kategorii ostatních zemí světa. Vidíme tedy, že klesající produkce by měla být zdrojem růstu ceny, jelikož poptávka roste a nabídka se snižuje.

Každým rokem jsou na trhu stříbra deficity, to rovněž ukazuje a podporuje růst ceny. Je jen otázkou času, kdy se daná situace změní a cena stříbra se vydá k výšinám.