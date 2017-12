Jádrová inflace slábne. Zvýší pochybnosti Fedu?

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se za listopad zvedly o 0,4 procenta, tedy podle očekávání. Meziroční inflace se zvýšila na 2,2 procenta, ovšem u jádrové inflace sledujeme opačný pohyb - zpomalení na 1,7 pct. Čekalo se její setrvání na 1,8, ale namísto toho došlo k návratu na úroveň, kde se jádrová inflace držela už od května.

Nová čísla rozhodně nezmění dnešní rozhodnutí Fedu o sazbách (čeká se zvýšení), mohou však podpořit názory, že inflaci drží dole dlouhodobější faktory. Naznačuje to i trendový vývoj za poslední dva roky. Zdrojem inflace by do budoucna měl být zejména utažený trh práce a větší tlak na růst mezd. Přestože zatím není velký, je to faktor, který by měl podle nás nabírat na síle v příštím roce.

Americké výnosy na inflační data zareagovaly poklesem a dolar oslabením. Čísla přicházejí krátce před posledním letošním zasedáním Fedu, které přinese prognózy včetně předpokládané trajektorie sazeb. Ta je už nyní nad tržními představami a objevovaly se spekulace, že by ji Fed mohl posunout ještě výš. Podle nás však k podstatné změně nedojde.

Pohled do detailů inflačního reportu ukazuje, že energie táhly celkový index výš o něco výrazněji než před měsícem. Potraviny pak byly pro inflaci aspoň menší brzdou. Jádrová inflace stojí na výdajích za bydlení, dopravu a částečně i na zdravotnických výrobcích a službách. Naopak ji brzdí ceny aut nebo oděvů.