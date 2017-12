S novou vládou nulová šance na přijetí eura? Nemusí to tak být...

Jak jasné předvolební stanovisko ANO, tak výroky nového premiéra Babiše říkají euru jednoznačné „ne“. Dnes nastupuje nová vláda, která nemá důvod tento postoj měnit. Přesto se může i při funkční existenci menšinové vlády korouhvička nečekaně otočit a Česko nabrat kurz k přijetí eura o pár let dříve, než hovoří skeptické scénáře nejdříve o roce 2024.

Populistická politika samozřejmě vychází z nálad veřejnosti. A ty v případě eura v průběhu řecké krize zcela obrátily poměr sil v naší populaci od příznivců ve prospěch odpůrců eura. Podle výsledku průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z dubna 2017 se většina (72 %) z 1033 dotázaných shodla v odmítavém postoji přijetí eura. Přibližně jedna pětina Čechů (21 %) s přijetím souhlasí, což odpovídá podílu jeho odpůrců na počátku století.

Trend nárůstu euroskeptiků se ale podle dlouhodobých dat Centra během posledních šesti let zastavil. Variantu, že by se nálada ve prospěch společné měny mohla opět začít obracet, nelze vyloučit. Podle aktuálních údajů CEEC Research prudce narůstá počet českých exportujících firem, které považují přijetí eura za správné pro stabilitu v podnikání. Tak se v listopadu vyslovilo již téměř tři čtvrtiny ředitelů firem, které z Česka vyvážejí.

Andrej Babiš v minulosti mnohokrát prokázal, že není problém změnit názor i o stoosmdesát stupňů, když si to prostě okolnosti vyžadují. Ovšem fakt, že si to bude přát významná část byznysu, na takový veletoč stačit nebude, stejně jako případná větší názorová rovnováha v české veřejnosti. Hybatel může přijít z Bruselu, respektive z Berlína.

Andrej Babiš potřebuje z mnoha různých důvodů, a ano jedním z nich je i Čapí hnízdo, dobré vztahy na západ od Visegrádu. Naučil se to na byznysové šachovnici. Je třeba hrát s mnoha variantami a být připraven obětovat i velké figurky, aby ochránil své pozice. Imigrační politiku obětovat nemůže, to by před jeho voličstvem byla politická sebevražda. Ale přijetí eura?

Jakoby si pro takovou variantu nový český premiér už připravoval půdu. S guvernérem České národní banky se podle Radiožurnálu minulý týden na setkání s podnikateli shodl na tom, že ideální vstup do eurozóny bude při kurzu 20 korun za 1 euro. Hodnota kurzu zatím osciluje kolem úrovně 25,50 EUR/CZK. Není nemožné, že se koruna této úrovni přiblíží už ke konci příštího roku.

Zdroj:

Tomáš Krejčí

Hlavní analytik eTrader





Občané Česka v průběhu let mění názor na euro jako oficiální měnu své země.

Vývoj se ale snadno může obrátit.