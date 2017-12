Končící ministr Jurečka – ministr záštit, který nechal vybavit byt svému náměstkovi za statisíce

Končící ministr zemědělství Marian Jurečka byl častým námětem našich článků. Některé kroky lidoveckého ministra totiž stály za pozornost, třeba když rozdal záštity ministra a k nim deset milionů, nebo schválil rekonstrukci bytu pro svého náměstka Adamce a odsouhlasil jeho vybavení atypickým nábytkem.

Své působení na ministerstvu zemědělství končí Marian Jurečka spolu s ředitelem svého kabinetu Vítem Doležálkem jako osoba prověřovaná policií z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nehospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Trestní oznámení na ně podaly dvě úřednice ministerstva, kterým se nelíbí, jak jmenovaní pánové nakládali s udělováním záštit. Případ řeší detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Na rozdíl od jiných ministrů totiž Jurečka kromě udělení záštity konkrétní akci tuto ještě podpořil financemi. Autorky oznámení tvrdí, že některé záštity s finančním plněním, které ministr poskytl, nemají vůbec k resortu zemědělství žádný vztah. „Dle nás se každoročně jedná o desítky takových smluv,nad rámec‘ zákona. Sdělujeme, že tyto záštity připravoval především Vít Doležálek, zároveň nás na pracovišti ministerstva zemědělství tímto úkoloval,“ napsaly podle Práva oznamovatelky. Zároveň doporučily, aby policisté a žalobci zkontrolovali především záštity v rozmezí od třiceti do padesáti tisíc korun. Podle propočtů Ekonomického deníku jde o 262 smluv.

Na podivné praktiky při udělování záštit upozornil Ekonomický deník 18. září textem Ministr záštit Jurečka – od začátku roku rozdal 9 a čtvrt milionu korun, kdy jsme napsali, že Jurečka udělil od začátku roku více než jednu záštitu denně, včetně sobot, nedělí a svátků. „Od začátku roku udělil ministr Marian Jurečka 301 záštit. Celková částka, která v tomto roce na záštity šla, je 9.295.000 korun,“ uvedla tehdy Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství (MZe).

Když jsme praxi na MZe porovnali s jinými ministerstvy, vyšlo nám, že je Jurečka skutečným premiantem. Navíc – na rozdíl od běžně užívané praxe – se ve smlouvě k záštitám výslovně uvádí, že na propagačních materiálech k podpořené akci musí být uvedeno, že se koná pod osobní záštitou ministra, nikoliv ministerstva.

V září, v době sílící volební kampaně dal ministr přednost startu kampaně na pražském Karlově náměstí místo účasti ministrů zemí EU v Tallinu. Diskutovalo se o společné zemědělské politice po roce 2020. Místo ministra tam Česká republika měla jeho náměstka. Podrobně jsme informovali v textu Budoucnost zemědělců v EU: Jurečka poslal mezi ministry zástupce svého náměstka .

Jurečka porušil pravidla vlastní vlády

V dubnu jsme upozornili na to, že ministr Jurečka pravděpodobně porušil interní pravidla vlády, když udělil výjimku ministra na nákup nábytku a dalšího vybavení do služebního bytu ministerstva. Ten byl jeho rozhodnutím přidělen náměstkovi pro řízení ekonomiky a IT Zdeňku Adamcovi.

Zemědělství: vybavení služebního bytu za 830 tisíc

Problém byl nejen ve vysoké ceně, ale především v tom, že zakázku převyšující 500.000 korun na dodávku nábytku zadalo MZe bez soutěže na elektronickém tržišti, jak přikazuje vnitřní směrnice. Výjimku z tohoto nařízení může udělit jen ministr. „Dodávka nábytku byla realizována na základě přímého zadání na základě zpracovaného záměru VZ a výjimky udělené ministrem,“ potvrdil zjištění Ekonomického deníku ředitel kanceláře ministra Jurečky Vít Doležálek. Smlouva o realizaci této zakázky byla podepsána 3. února 2016. Ekonomický deník však zjistil, že několik dní předtím – 18. ledna 2016 Sobotkův kabinet přijal usnesení vlády, kterým schvaluje seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek. A UKLÁDÁ členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů podřízených vládě postupovat v souladu s Minimálními požadavky. V příloze 2 tohoto usnesení je mezi vyjmenovanými komoditami zmíněn i nábytek.

Mluvčí MZe Markéta Ježková na dotaz, proč se ministerstvo nechovalo dle citovaného usnesení uvedla: „Usnesení je kolektivní rozhodnutí vlády, které je doporučujícím aktem vlády ke členům vlády. Např. Usnesení vlády ČR k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie nebo Usnesení vlády ČR O změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností.“

František Korbel, respektovaný právník a bývalý náměstek ministra spravedlnosti – dnes partner jedné z největších advokátních kanceláří v ČR – Havel a Holásek však nesdílí stejný názor jako právníci MZe. „Usnesení vlády je jakékoli rozhodnutí, které vláda přijala. Zavazuje obvykle jen členy vlády, není obecně závazné ani není součástí právního řádu. Nakolik je skutečně konkrétní usnesení závazné pro členy vlády vyplývá z jeho dikce. Pokud vláda svým členům něco „doporučuje“ nebo je „vyzývá“, tak je to doporučující . Pokud jim něco „ukládá“, tak je to pro ně závazné,„ odpověděl Korbel na dotaz Ekonomického deníku.

Stavba učeben v zátopové oblasti

Další zajímavý počin ambiciózního ministra jsme zaznamenali, když se začalo mluvit o rekonstrukci suterénních prostor ministerstva nedaleko pražské Florence. Co na tom, že při povodních 2002 byly tyto prostory zatopeny. Se souhlasem ministra Jurečky tam teď vznikají výukové prostory. Navíc cena, za niž má být rekonstrukce pořízena, byla podle oslovených odborníků přemrštěná. Pozornost budí rovněž nepoměrně vysoké náklady na projekční práce ve vztahu k celkové výši investice, které v tomto případě přesahují 16%, přičemž obvyklý podíl je 5-8%.

Právě odhadovaná cena za realizaci se osloveným odborníkům – stavařům zdála přemrštěná. Projekty se počítají podle tabulek na základě zastavěné plochy a odhadu použitých materiálů. Z projektové dokumentace, kterou má Ekonomický deník k dispozici, vyplývá, že obestavěný prostor je 1850 m3, což při ceně 11 mil. Kč odpovídá 6000 Kč/m3.

„Podle studie práce nezasahují do žádných nosných konstrukcí, dělají jen příčky (nejlevnější sádrokartonové), podlahu (levný marmolit), obklady obyčejnými dlaždičkami. Překládají jen pár rozvodů TZB (možná je jen zakryjí do podhledu) a dělají nové záchody. Poměrně vše jednoduché, není důvod pro takovou cenu,“ uvedl po prozkoumání projektu jeden z oslovených projektantů.

Zemědělství postaví učebny v zátopové oblasti u Florence. Za více než 12 milionů 30.12.2016

Ministerstvo zemědělství utratí další miliony za stavbu v zátopové oblasti 16.3.2017

Zemědělství: učebny v zátopové oblasti za 13 milionů 20.5.2016

„Problém je v tom, že je to za celou stavbu, když se staví na zelené louce a ne za vestavbu do existujících prostor, kde není potřeba dělat žádné nosné konstrukce, základy, zemní práce, zastřešení atd,“ uvedl jeden z oslovených projektantů. Oběma se také zdá cena za zpracování projektové dokumentace nadhodnocená. „Obvyklá suma je 5-8% z celkové odhadované ceny zakázky (550-880 tisíc v tomto případě – pozn. red), tady je to 1,8 milionu,“ shodli se projektanti. Další z oslovených odborníků řekl, že cena šest tisíc korun za metr je obvyklou.uvedl jeden z oslovených projektantů. Oběma se také zdá cena za zpracování projektové dokumentace nadhodnocená.

Jiří Reichl

Příspěvek Končící ministr Jurečka – ministr záštit, který nechal vybavit byt svému náměstkovi za statisíce pochází z Ekonomický deník