Rok 2018 pohledem SocGen: Návrat rizik na dluhopisový trh

Postupný návrat rizik na dluhopisové trhy a vyvrcholení hospodářského cyklu ve Spojených státech. Tak vidí ve zkratce analytici ze Société Générale příští rok.

Podpůrná politika centrálních bank v uplynulých letech srazila rizika na světových dluhopisových trzích na minimum. S tím klesly i výnosy pevně úročených aktiv, což řadu investorů přinutilo hledat příležitosti jinde. Letošní růst úrokových sazeb Fedu přilákal řadu investorů zpět, další normalizace měnové politiky by ale měla situaci na dluhopisových trzích opět značně zkomplikovat.

Spready na světových dluhopisových trzích

"Začátkem roku 2018 budou na dluhopisových trzích stále panovat příznivé podmínky, v určitém okamžiku by se však situace měla začít pozvolna měnit. Přispět by k tomu měl i konec kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky. Dluhopisový trh by měl být náchylnější ke kolísání oběma směry," píší ekonomové.

Experti ze Société Générale také varují před blížícím se zpomalováním ekonomického růstu Spojených států. Rok 2018 by podle nich mohl být vyvrcholením současného cyklu. Slabší růst HDP by pak měl stlačovat i marže amerických podniků, a tedy snižovat jejich ziskovost.