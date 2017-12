Jaké alternativní investice existují a kolik vám vydělají?

Některá investiční rozhodnutí se nemusejí řídit čistě finanční úvahou. Když je někdo ochoten zaplatit desítky milionů dolarů za půl století starý sporťák, musí v tom být silná touha, nebo dokonce láska. Lidé investují i do krásy nebo vína a letos získala obrovskou pozornost digitální měna Bitcoin. Podívejte se, jaké alternativní investice jsou k mání a kolik se na nich dá vydělat.



Podílové fondy, dluhopisy, akcie nebo drahé kovy vyhledávají především lidé, kteří chtějí zhodnotit své úspory. Nehledí na to, jak cenný papír vypadá, jestli jim přinese i nějaký zážitek, obdiv přátel nebo určitý sociální status. Jinou kapitolou jsou alternativní investice, zejména ty do historických vozítek, hodinek, šperků, archivních vín nebo mincí z drahých kovů. Typický lovec těchto aktiv je zkušený sběratel, který nehledí na maximální výnos. Podívejte se, co vše si může milovník alternativních aktiv koupit.



Ceny veteránů šplhají nahoru

Ferrari z šedesátých nebo sedmdesátých let minulého století si pořídí do sbírky jen málokdo. Pro začátek si totiž potenciální zájemce musí připravit několik stovek milionů korun. Například Ferrari 250 GTO z roku 1963 se vydražilo před čtyřmi lety za 52 milionů dolarů. Mezi sběrateli jsou kromě veteránů se vzpínajícím se koněm ve znaku velmi oblíbené i vozy Mercedes, Jaguar, Bugatti nebo Porsche. V rámci české sběratelské scény patří mezi oblíbené značky Škoda, Tatra, Praga, Jawa, Walter nebo Aero. Pokud byste uvažovali například o investici do zachovalé Tatry 603, připravte si několik stovek tisíc korun. Láska k veteránům není levná, ale odměnou vám budou krásné zážitky z jízdy, nová přátelství ze srazů veteránů i obdivné pohledy všech příznivců starých automobilů.



Sběratelství veteránů patří z pohledu zhodnocení k velmi atraktivním investicím. Samozřejmě záleží na typu, stáří, stavu i aktuální poptávce po daném vozidle. „Podle letošní analýzy společnosti AXA ART vzrostla v uplynulých deseti letech investiční hodnota historických automobilů o více než 190 procent. Svojí výkonností dokonce překonávají investice do šperků, hodinek, umění i vína,“ uvádí Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin.



Investice do krásy

Hodinky a šperky z drahých kovů a vzácných kamenů nemusejí zůstat jen ozdobou, ale představují též vhodnou skupinu předmětů k uložení volných peněz. Podobně jako v případě investic do veteránů si mohou bohatí sběratelé dopřát kousky i za několik desítek milionů. Například náramkové hodinky Patek Philippe z roku 1943 našly na aukci nového majitele za pouhých 13 minut. Konečná cena se vyšplhala na rekordních 11 milionů švýcarských franků. Za prsten s bílým diamantem hollywoodské herečky Elizabeth Taylor, který dostala od svého manžela Richarda Burtona, utratil nový majitel 8,8 milionu dolarů. Milovníci hodinek a šperků nemusejí investovat rovnou do hodinek od známých osobností. Spoustu zajímavých předmětů za dostupnou cenu lze získat například v aukcích společnosti Dorotheum. Třeba za hodinky Patek Philippe „Jump Hour“ zaplatil nový majitel 38,5 tisíce dolarů.



Tekuté investice

V posledních letech se v Česku úspěšně rozjíždějí také investice do kvalitních vín, jež slibují zajímavý výnos. Vývoj cen investičních vín sleduje index Liv-ex 100. Je do něj zařazeno celkem 100 druhů vín podle regionu a ročníku. Nejvyšší zastoupení v indexu mají francouzská vína z oblasti Bordeaux. Najdete zde však i ta z Itálie, USA nebo Španělska. „Investování do lahví vína je disciplínou pro zkušené a připravené. Je třeba mít neustálý přehled o trhu s vínem a rovněž potřebné prostory pro správné skladování. V Česku je možné do vína investovat i prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, jehož správci se sami postarají o výběr správných vín i skladování,“ doplňuje Miloslav Kufa.



Bitcoin láme rekordy

Snad největší mediální pozornost ze všech alternativních investic si v letošním roce získala digitální měna Bitcoin. Vznikla sice teprve v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn, ale dnes je bezpochyby přední světovou kybernetickou měnou. „Zatímco na začátku roku 2012 byla cena jednoho Bitconu něco málo přes šest dolarů, letos v prosinci se přehoupla přes 15,5 tisíce dolarů. Raketový růst je vidět od začátku letošního listopadu. Zda nejde jen o cenovou bublinu, ukáže teprve čas. Jedno je ale dnes jisté, kdo vsadil na Bitcoiny před několika lety, může si pogratulovat k závratnému zhodnocení,“ uvádí Michael Pokiser z finanční skupiny Ramfin.



Investiční mince ocení drobní investoři

Mezi lidmi s omezenějším rozpočtem jsou velmi oblíbené nejrůznější investiční mince a medaile z drahých kovů. K jejich nákupu postačí už několik tisíc korun. V nabídce prodejců najdete kromě zlatých mincí i mince stříbrné nebo platinové. „Investiční mince jsou oblíbené zejména mezi sběrateli. Jsou raženy v menších sériích a věnují se různým tématům. Koupit si můžete například zlaté mince z cyklu České národní banky, na nichž jsou vyobrazeny nejznámější české hrady. Kdo chce jen dlouhodobě uložit peníze do alternativního aktiva, zvolí si spíše investiční slitky,“ uzavírá Michael Pokiser.