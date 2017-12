Komentář: Akcie Unipetrol jsou pořád relativně podhodnocené vůči většině srovnatelných firem

Komentář BH Securities k tématu nabídky PKN Orlen na odkup akcií Unipetrol:



„Skupina J&T do kyperské firmy Paulinino Group sdružila podíl svůj a spřátelených vlastníků. Dle posledních regulatorních hlášení drží 20 % akcií Unipetrol, tedy blokační podíl, takže PKN se bude muset s J&T domluvit, pokud chce zvýšit svůj celkový podíl nad 80 %. J&T tak má silnou vyjednávací pozici“ říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček

„Valuace firmy Unipetrol je pořád relativně nízká, firma se obchoduje za P/E poměr cca 5-6x, což je velmi málo i na takto cyklickou firmu, byť její rafinérské marže jsou nyní velmi pravděpodobně blízko svých cyklických maxim. Srovnatelné firmy se obchodují za P/E cca 7-8x v podobné fázi cyklu. Pokud spekulace na odkup nevyjde, investorovi tedy zůstane zajímavá společnost za relativně dobrou cenu“ dodává hlavní analytik BH Securities Martin Vlček

„Cena Unipetrol může teoreticky v rámci případných dalších kol výkupu nebo jednání vyrůst až o cca 30 až 40 % díky nízké ceně firmy i mírné prémii za získání majoritního podílu. Scénář může tedy být podobný jako u Fortuny, tedy další kolo výkupu za vyšší cenu. Hlavním rizikem je, že J&T se nedohodne s PKN na vyšší ceně než 380 Kč za akcii a využije již současnou nabídku a zbaví se svých akcií. Pak by situace zbývajících drobných akcionářů nebyla již tak silná.“ komentuje hlavní analytik BH Securities Martin Vlček.



Společnost Unipetrol dnes zveřejnila informace, že majoritní vlastní PKN Orlen, který vlastní téměř 63 % akcií, jí včera 12.12. oznámil, že chce dobrovolnou nabídkou na odkup akcií dosáhnout podíl alespoň 90 %. Nabídková cena je 380 Kč za každou akcii a období pro přijetí začíná 28. prosince 2017 a končí 30. ledna 2018. Představenstvo Unipetrolu zpracuje stanovisko k návrhu ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení nabídkového dokumentu.

Bližší info z dokumentu Unipetrol:

Dne 12. prosince 2017 většinový akcionář, společnost PKN ORLEN S.A., informoval o záměru učinit dobrovolný veřejný návrh ke koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s. V souladu s příslušnými právními předpisy, představenstvo obdrželo také podrobné podmínky veřejného návrhu.

Dle předloženého nabídkového dokumentu je návrh činěn vůči všem akciím společnosti UNIPETROL, a.s. kromě těch, které společnost PKN ORLEN S.A. již vlastní. Nabídková cena je 380 Kč za každou akcii a období pro přijetí začíná 28. prosince 2017 a končí 30. ledna 2018. Vypořádání transakce je plánované na 23. února 2018.

Návrh je činěn s podmínkou dosažení společností PKN ORLEN S.A. úrovně alespoň 90% akcií společnosti UNIPETROL, a.s., přičemž společnost PKN ORLEN S.A. si vyhrazuje právo vzdát se splnění této podmínky.

Tisková zpráva Unipetrol:

http://www.unipetrol.cz/cs/Media/TiskoveZpravy/Stranky/13_12_2017_TZ_navrh_na_koupi_akcii.aspx

Kompletní informace z dokumentu PKN Orlen v AJ:

http://www.orlen.pl/EN/InvestorRelations/Pages/Regulatory-announcement-no-160-2017-.aspx