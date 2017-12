J&T Bank: Dnes nás čeká především vyjádření FED

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza Index PX: 1,060 bodů (+0.1% d/d); objem: 417 mil. Kč

Během úterní obchodní seance se celkové zobchodované objemy ve srovnání s čísly ze začátku týdne výrazně zlepšily, i tak však nedosáhly na dlouhodobý průměr. Průměrnou aktivitou se mohl pochlubit pouze ČEZ (0,5 %, 492 Kč). Titul se vrátil zpět do úzkého pásma nad úrovní 490 Kč, podporu mu poskytla rostoucí cena elektřiny i pozitivní nálada v sektoru v regionu. Mírné zisky si v Praze připsaly všechny banky, Komerční banka (0,4 %, 893 Kč), Erste Group (0,3 %, 920 Kč) i Moneta (0,3 %, 78 Kč). Poslední zástupkyně sektoru finančních institucí pojišťovna VIG (-1,4 %, 644 Kč) se spolu s Unipetrolem (-1,4 %, 365 Kč), který reagoval na zprávy o požáru, a Fortunou (-1,5 %, 175 Kč) naopak zařadila mezi

nejztrátovější akcie dne.



USA Dow Jones: 24,505 (+0.5%); S&P500: 2,664 (+0.2%); Nasdaq: 6,862 (-0.2%)

Nový deň nové maximá. I tak by sa dal popísať včerajší obchodní deň v zámorí. široký S&P500 posilňoval 0,2 %. Proti smeru trhu sa pohyboval technologický Nasdaq (-0,2 %) aj napriek silnému rastu akcií Tesla Motors (3,7 %). Zlato (0,2 %, 1 244,49 USD) bolo bez výraznejšieho pohybu i keď sa na trhu objavili kupci po úvodnom prepade. Dnes směr komodít, hlavných svetových párov a samozrejme aj akcií určí rozhodnutie o menovej politike zo strany americkej centrálnej banky a samozrejme konferencia šéfky, ktorá poukáže na ďalší vývoj.



Komentář k devizovému trhu

Středoevropské měny v úterý lehce ztrácely. Koruna k euru se obchodovala lehce nad 25,6 CZK/EUR, na závěr klesla na týdenní minimum 25,64 CZK/EUR. Polský zloty (-0,2 % d/d; 4,21 PLN/EUR) se krátce dostal na 3týdenní minimum (4,22 PLN/EUR). Dolar k euru se většinu dne kolísal kolem 1,178 USD/EUR, ale odpoledne dolar prudce poskočil na měsíční maximum 1,172 USD/EUR. Rychlejší růst cen v americkém průmyslu podpořil úvahy, že Fed bude dál zvedat úrokové sazby. Následně koruna k dolaru v úterý propadla o 15 haléřů na 21,9 CZK/USD.

Kalendář – významné události

08:00 – Německo: CPI (listopad)

11:00 – Eurozóna: průmyslová výroba (říjen)

14:30 – USA: CPI (listopad)

20:00 – USA: rozhodnutí Fedu

20:30 – USA: tisková konference šéfky Fedu Yellenové



Přehled

ČR

Unipetrol: Dobrovolná nabídka na koupi akcií Unipetrolu

Unipetrol: Neplánovaná odstávka

Unipetrol: pozitivní zpráva; Doporučení: Nehodnoceno; Cílová cena: Nehodnoceno

Unipetrol oznámil v tiskovém prohlášení, že jeho většinový akcionář polská společnost PKN Orlen plánuje učinit dobrovolnou nabídku na koupi akcií Unipetrolu. Nabídková cena je 380 Kč za jednu akcii Unipetrolu a období pro přijetí by mělo začít 28. prosince 2017 a končit 30. ledna 2018. Vypořádání transakce je plánované na 23. února 2018. Dobrovolná nabídka je podmíněna dosažením minimálně 90 % akcií Unipetrolu, přičemž PKN si vyhrazuje právo vzdát se splnění této podmínky. Představenstvo Unipetrolu by se k nabídce mělo vyjádřit do 5 pracovních dnů.

PKN Orlen v současnosti vlastní 62,99 % všech akcií Unipetrolu. Včerejší zavírací cena Unipetrolu byla

364,9 Kč, což ve srovnání s nabídkovou cenou (380 Kč) indikuje prémii ve výši 4,1 %.



V úterý 12. 12. 2017 došlo na jednotce parciální oxidace (POX) v Záluží k požáru. Tato jednotka a výroba čpavku byly odstaveny. Kvůli této události byl částečně omezen provoz rafinérie Litvínov a Kralupy a také petrochemické výroby v Litvínově. Obnova se čeká v řádu týdnů. Negativní dopad do hospodaření je předmětem dalšího vyšetřování.

Unipetrol má podle našeho názoru pojištění majetku i pojištění přerušení výroby.



ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

Wirecard oznámil výhled na r. 2018 a získal nového zákazníka

Wirecard (+)/(=): Management Wirecardu oznámil, že pro r. 2018 očekává zisk EBITDA 510 – 535 mil. EUR. To je v souladu s odhadem trhu, který čeká 524 mil. EUR. Wirecard také získal jako nového zákazníka společnost Travelstart, která je největším prodejcem letenek pro lety do Afriky.



Yandex: Šéf firmy prodá větší objem akcií

Yandex (-): Podle oznámení regulátorovi hodlá šéf Yandexu Arkadij Volož prodat 915 000 akcií společnosti. Jde asi o 0,3 % akciového kapitálu firmy.