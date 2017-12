Fed zvýší úrokové sazby, vyznění zasedání však může být holubičí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta s největší pravděpodobností zvýší klíčovou úrokovou sazbu o 25 bb. Trhy však s tímto krokem počítají, a tak bude jejich pozornost směřovat na novou prognózu centrální banky. Zajímavý bude především nový medián úrokových sazeb Fedu, který by se mohl posunout mírně směrem dolů. Z dat bude zveřejněna listopadová inflace ve Spojených státech. Ta by měla zrychlit. Přidat na tempu by měla i průmyslová produkce v eurozóně.

Inflace ve Spojených státech zrychlí

Klíčová úroková sazba ve Spojených státech se dnes s největší pravděpodobností posune o 25 bazických bodů směrem nahoru, a to na úroveň 1,25 – 1,50 %. Překvapení však může přinést zveřejnění očekávané trajektorie úrokových sazeb, tak jak jí vidí prezidenti jednotlivých regionálních rezervních bank. Výhled by se totiž mohl posunout mírně směrem dolů. Naše prognóza pro příští rok zůstává beze změny. Zvýšení sazeb očekáváme v březnu, v červnu a v září. Z fundamentálního hlediska se rizika koncentrují spíše ve směru pouze dvojího utažení měnových podmínek. Na druhou stranu však radu guvernérů příští rok čekají významné změny, přičemž v novém složení bude více jestřábí. Více informací naleznete v našem reportu na http://bit.ly/Fed_12_2017.

Dnes zveřejněná inflační data by měla Fed potěšit. Díky vyšším cenám pohonných hmot by se celková inflace ve Spojených státech měla vyhoupnout z říjnových 2,0 % y/y na 2,3 % v listopadu. V meziměsíčním srovnání by spotřebitelské ceny měly přidat 0,5 %. Jádrová inflace bude zřejmě stagnovat na říjnové úrovni 1,8 % y/y.

Průmyslová produkce v eurozóně si v říjnu mírně polepší. V meziročním srovnání by růst průmyslu měl dosáhnout 3,5 %, což by bylo konzistentní s růstem HDP v Q4 17 o 0,5 % q/q.

Euro před zasedáním Fedu ztrácí

Euro včera vůči dolaru ztratilo 0,3 %, když se kurz posunul na úroveň 1,174 USD/EUR. Za oslabením zřejmě stálo více faktorů. Německý ZEW index ve výhledu za šest měsíců zaostal za očekáváním, naopak ceny průmyslových výrobců ve Spojených státech překvapily výraznějším růstem.

Nemastné neslané obchodování s českou korunou

Kurzu koruny se na silnější úrovně nechce. V průběhu úterního obchodování se koruna vůči euru držela v úzkém pásmu 25,60 - 25,65 CZK/EUR. Na trhu pokračuje efekt konce roku, kdy někteří investoři uzavírají své korunové pozice. Zároveň se v současné době jeví jako pravděpodobnější, že Česká národní banka ponechá sazby příští týden beze změny. Centrální bankéři se mohou k měnově politickým otázkám vyjadřovat až do čtvrtečního dopoledne tento týden. Pokud jejich výroky finanční trhy nepřesvědčí, že to myslí s prosincovým zvýšením sazeb vážně, kurz koruny se v nejbližších dnech na silnější úrovně pravděpodobně nepodívá. Příští týden však nakonec může být hlasování těsné.

Polský zlotý včera oslabil o 0,2 % a posunul se na úroveň 4,21 PLN/EUR. Jádrové ceny v listopadu stouply na úroveň 0,9 % y/y, na vylepšení nálady zlotému to ale nestačilo. Maďarský forint si včera polepšil o 0,1 %, když posílil na 314,3 HUF/EUR.

Kalendář v regionu je dnes prázdný.