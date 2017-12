Pozornost celého finančního světa se upře na zasedání americké centrální banky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

PKN Orlen podal dobrovolnou nabídku k odkupu akcií Unipetrolu za 380 CZK za kus. Cenu považujeme za nezajímavou.

Evropské trhy by měly otevřít dnešní seanci do plusu.

Ve Spojených státech budou zveřejněny spotřebitelské ceny za listopad, které by měly zrychlit svůj meziroční růst zpět nad inflační cíl Fedu. Americká centrální banka dnes oznámí výsledky svého měnověpolitického zasedání, na kterém by měla zvýšit úrokové sazby o 25 bb. V Evropě bude stát za pozornost německá inflace a průmyslová výroba za EMU, to hlavní nás ale čeká zítra, kdy zasedá ECB.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie nizozemského softwarového vývojáře Gemalto na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 pokračuje v lámání rekordů a v průběhu včerejší seance jej posunul o dalších 0,15 % výše. Jednoznačně hlavním tahounem byly americké finanční domy, jejichž akcie včera přidaly jedno procento. Určitou vzpruhu jim mohly dodat včera zveřejněné ceny průmyslových výrobců, které překvapily vyšším růstem a podporují zvyšování úrokových sazeb v USA. Nejvíce však včera posílily telekomunikační společnosti, které si připsaly 2,8 %. Naopak největším propadlíkem s 1,8% ztrátou se staly akcie utilit.

Na asijských trzích se v průběhu dnešního ranního obchodování zelenalo. O první místo spolu bojovaly jihokorejský Kosdaq a hongkongský Hang Seng, když nakonec o jednu desetinu se ziskem 1,6 % zvítězil jihokorejský parket. Na ostatních trzích si investoři připisovali zisky do jednoho procenta. Červeným ostrůvkem byla tokijská burza, která dnes odepsala půl procenta, když hlavní brzdou byl posilující jen.

Investorská pozornost se dnes uchýlí do Spojených států, kde dnes končí dvoudenní zasedání centrální banky. Ta by měla zvýšit úrokové sazby o 25 bb, s čímž prakticky se 100% pravděpodobností počítá celý globální finanční trh. Důležitá tak bude především následná tisková konference, která by mohla přinést detaily k nové makroekonomické prognóze a budoucí měnové politice. Ještě před rozhodnutím Fedu budou zveřejněny spotřebitelské ceny, jejichž růstová dynamika by měla opětovně zrychlit. Trhy pro příští rok očekávájí s dvoutřetinovou pravděpodobností další zvýšení sazeb o 25 bb na březnovém zasedání. Další zpřísňování měnové politiky již v trhu příliš zahrnuto není. My očekáváme pro příští rok trojí zvýšení sazeb. Předpokládáme, že Janet Yellen bude hovořit o pozvolném zpřísňování měnové politiky, aby trhy příliš nevylekala. Takový scénář by mohl být pro akciové trhy spíše příznivou zprávou. Na případné jestřábí komentáře ohledně budoucích kroků v měnové politice by akcie celkově reagovaly poklesem, pozitivem by však mohly být pro finanční domy.

Unipetrol

Většinový vlastník PKN Orlen informoval o záměru učinit dobrovolný veřejný návrh ke koupi akcií společnosti Unipetrol. Dle předloženého nabídkového dokumentu je návrh učiněn vůči všem akciím. Nabídková cena je 380 CZK za kus a období pro přijetí začíná 28. prosince 2017 a končí 30. ledna 2018. Vypořádání transakce je plánované na 23. února 2018. Návrh je činěn s podmínkou dosažení úrovně alespoň 90 % akcií.

PKN Orlen v současné době vlastní přibližně 62,99 % akcií. Představensto zpracuje stanovisko k návrhu ve lhůtě 5 pracovních dnů. Majoritní vlastník zároveň uvedl, že nabídka neovlivní dividendovou politiku, zamýšlené akvizice a investice a k odkupu chce použít vlastní prostředky a syndikovaný úvěr.

Očekáváme růst akcií k úrovni 380 CZK za kus, což znamená vůči včerejšímu zavíracímu kurzu nárůst o více jak 4 %. Otázkou je, jak na nabídku zareagují minoritní akcionáři. Předpokládáme, že v první fázi největší z nich nebudou chtít nabídku využít už jen z toho důvodu, že situace v odvětví zůstává nadále velmi příznivá. V příštím roce se má rozjet nová polyetylenová jednotka, která zvýší ziskovost celé skupiny, potenciálním přínosem může být i to, že vedle nové jednotky zůstane v provozu i dosluhující závod. Z tohoto důvodu vnímáme navrženou cenu vzhledem k aktuální ceně za velmi nízkou a pro minoritní akcionáře nezajímavou.