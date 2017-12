Česká koruna se pohybuje v okolí 25,60 EUR/CZK

Česká koruna se pohybuje relativně klidně v okolí 25,60 EUR/CZK. Do zasedání ČNB by měla zůstat naladěna relativně pozitivně. I když lehkým rizikem zůstává čtvrteční zasedání ECB. Pokud se Mario Draghimu nepodaří ve světle silnější prognózy udržet dostatečně holubičí tón, mohlo by to část spekulantů na koruně zneklidnit.