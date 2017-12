Cena ropy Brent zaznamenala propad zpět k 63 USD/barel v reakci na vybírání zisků. K těm pomohla odstávka severomořského ropovodu Forties, jejíž délka zůstává nadále neznámou (odhady hovoří o dvou až třech týdnech). Z fundamentálního pohledu by nicméně tento výpadek produkce neměl v příštím roce trh s ropou zásadně ovlivnit. Trh samotný by se měl dle měsíční zprávy EIA nacházet více méně v rovnováze, resp. lehkém přebytku 0,05 mbd (původně očekáváno 0,29 mbd). Zajímavý je nárůst produkce v USA, kde EIA předpokládá dosažení hranice 10 mbd již v květnu 2018 (měsíc před zasedáním OPEC+), přičemž za celý rok by pak měl nárůst činit 780 tis. bpd.



Dnes budou zveřejněna tradiční data o zásobách od EIA. Včerejší neoficiální data od API naznačila vyšší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-7,4 mbd). Zároveň pak svou měsíční zprávu o stavu trhu s ropou představí taktéž OPEC.