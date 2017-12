Prezident jmenuje novou vládu. Babiš pro ni stále nemá podporu

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenuje vládu Andreje Babiše. S jeho ministerskými kandidáty se jednotlivě seznámil v uplynulých dnech na zámku v Lánech. Zeman by měl jmenovat členy nové vlády ve 14:00. Ceremoniál můžete v přímém přenosu sledovat na facebooku TN.cz nebo přímo v článku. Andreje Babiše jmenoval prezident premiérem už před týdnem. O hodinu později se Andrej Babiš setká s končícím předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem a předsedou legislativní rady vlády Janem Chvojkou. Poté bude následovat první jednání nové vlády.

Už večer Babiš oficiálně uvede do úřadu sedm ministrů, další čtyři pak v pondělí. Ministry, kteří jako šéfové resortu pokračují, premiér do úřadu uvádět nebude. Oproti současnému kabinetu bude mít Babišova vláda o jedno ministerstvo (pro lidská práva) méně.

Babiš stále nemá ve Sněmovně vyjednanou podporu. Spekuluje se, že by mohl vládnout i bez důvěry, a to s tichou podporou SPD a komunistů. Na vyřešení situace má čas až do 12. ledna, což je nejzazší termín, do kterého musí Sněmovnu o důvěru požádat.