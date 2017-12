DOWER-D: ČEZ a Komerční banka v úterý potvrdily ambice!

Pražskou burzu oblékly v úterý na poslední chvíli do zeleného ČEZ, graf 1, a Komerční banka, graf 2. Nebyla to náhoda. O obou titulech informuje DOWER-D už delší dobu. Včetně argumentace proč právě tyto tituly tlačí/potlačí tuzemský trh vzhůru. Kromě fundamentálních důvodů, u ČEZ spekulace na dělení společnosti spojené s možnou privatizací a s ní spojeným růstem ceny akcií a v případě Komerční banky silný růstový potenciál, hraje prim technická analýza. Vše jistí a bude jistit dividendový Philip Morris (PM).



Graf 1, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.12.2017









Graf 2, Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.12.2017







To jsou hlavní črty krátkého a střednědobého tuzemského akciového horizontu. Závěr úterního obchodování na pražské burze jen a jen potvrdil, že pondělní nástup PM ani zdaleka ještě neznamenal/neznamená ústup obou hlavních kandidátů na růst, ČEZ a Komerční banky (KB) ze scény. Růstový potenciál ČEZ navíc posiluje psychologická hranice 500 Kč/akcie. KB naopak zatím "drží na uzdě" technická analýza, konkrétně její 200denní klouzavý průměr (200DMA, zkratka vychází z angličtiny)). KB se totiž pořád nachází pod svým 200DMA a výraznější růst technická analýza připouští až poté, kdy se titul nachází nad svým 200DMA.



S koncem roku a novoročním obchodováním nabývají na síle především dva faktory. Volatilita a objemy. A smart investoři to dobře vědí. Proč by jinak byly nedávno realizovány obrovské nákupy akcií KB, kdyby o ně nebyl zájem?



Z globálního pohledu bude nejvýznamnějším globálním kurzotvorným faktorem dnešní výstup ze zasedání FED a následná tisková konference. FED má letos poslední příležitost k navýšení úrokových sazeb. Důležité bude i pokračování a především vývoj jednání o konečné podobě daňové reformy v USA.



Dál počítejme s vysokou intradenní volatilitou, "kurzotvornými" objemy a "strategii tvořícími" trendy. Jsou to aktuálně nejsilnější kurzotvorné faktory. Silnější než obavy a strach. Strach má jenom velké oči.



Více praktických a neformálních informací najdete na Dower.cz a konkrétních doporučeních zde !

DOWER-D