Evropa má skrytého technologického šampiona, vydělává až moc

Chris Bryant na Bloomberg Gadfly poukazuje na to, že podle převažujícího názoru v Evropě na rozdíl od USA nejsou žádné významné technologické společnosti. Výjimkou je snad jen SAP a Spotify. Jenže takový pohled úplně přehlíží druhou nejhodnotnější softwarovou firmu v Evropě, kterou je Amadeus. Ten zpracovává prodej/booking letenek a podle Bryanta má natolik dominantní pozici, že to pro něj až představuje hrozbu. Já sám jsem na tuto společnost nikdy předtím nenarazil a jistě nebudu sám, koho zajímá detailnější pohled na ní a její akcie.



Z následujícího grafu vidíme, že rok 2017 byl pro akcie Amadea mimořádně příznivý. Zatímco v předchozích letech si titul hledal svou cestu, poslední měsíce mu přinesly prudký růst přinášející zisky ve výši mnoha desítek procent:

Zdroj: Morningstar



Z tabulky je zřejmé, že tu hovoříme o společnosti se schopností generovat prudký růst tržeb (i když letošní čtvrtletí již takovou dynamiku nepřináší). Znatelně se zvyšovaly i zisky a provozní tok hotovosti, který v roce 2016 dosáhl 1,5 miliardy eur. Jelikož Amadeus investuje zhruba 500 – 600 milionů eur ročně, zbývá mu toho ještě hodně: Volný tok hotovosti minulý rok dosáhl téměř 900 milionů dolarů, o rok dříve to bylo 723 milionů dolarů.



Amadeus má centrálu v Madridu a podle Bloombergu zpracovává velkou část celosvětových prodejů letenek. Asi polovina těchto transakcí je totiž zpracovávána platformami jakou představuje i Amadeus a ten je mezi nimi největší. U velkých leteckých společností je pak jejich význam ještě větší. Síla, kterou Amadeus na trhu má, se ale možná začíná otáčet proti němu. Leteckým společnostem se totiž přestávají líbit jeho ceny a následně vysoká ziskovost.



Letecké společnosti platí systému asi 4,3 eura za každou zpracovanou letenku a podle Bloombergu dosahují průměrné ziskovosti na jednoho cestujícího ve výši 9 dolarů. Zmíněná částka tak pro ně fakticky představuje velké peníze. Právě proto se snaží převádět stále více zákazníků přímo na vlastní webové stránky a motivovat je ke zvýšené zákaznické věrnosti a nakupování letenek přímo u nich. Dobrým příkladem je prý chování německé Lufthansy. Ta přitom trochu paradoxně ještě s Air France, SAS a Iberií Amadea zakládala.



Investoři ale evidentně z podobných kroků velký strach nemají, alespoň prozatím. Vývoj ceny akcií Amadea napovídá, že větší váhu přikládají pozici, kterou má firma na trhu, jeho významu a „zaháčkování“ v celém systému letecké dopravy. Proto investoři vyhnali kapitalizaci na 31,2 miliardy eur. A pokud by firma dokázala zvyšovat volný tok hotovosti z roku 2016 (tj. oněch cca 900 miliard eur) o pouhých 1,5 % ročně, tato kapitalizace by odpovídala fundamentu. Z tohoto pohledu tu tedy na žádnou nafouknutou bublinu nehledíme a valuační měřítka porovnávající firmu s celým odvětvím (první tři řádky následující tabulky) tu velkou vypovídací schopnost nemají.

Zdroj: Morningstar



Tabulku ukazuji hlavně pro porovnání ziskové marže a návratnosti aktiv ROA a vlastního jmění ROE. Tato čísla ukazují, že pozice Amadea je skutečně výjimečně silná, což ale přirozeně budí „zájem“ klientů a konkurence.