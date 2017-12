Souhrn 12.12. - Evropa odpoledne dokázala lehce růst, čeká se na Fed a ECB, euro silně oslabilo, ropa neudržela růst, BCPP nakonec v plusu

Pražská burza dnes při podprůměrné likviditě dokázal v samotném závěru překonat celodenní slabost a mírně posílila.Evropské trhy se ve druhé polovině dne vypořádaly s dopolední slabostí a zamířily vesměs lehce do plusů. Klíčové je čekání na zítřejší rozhodnutí Fedu a následně pak čtvrteční měnové rozhodnutí ECB.Od Fedu se očekává zcela jasně růst sazeb a dalšího čtvrt bodu, ale zároveň se objevují hlasy, že další výhled by mohl být spíše v holubičím vyznění, což zneutralizovalo efekt rostoucí inflace v Británii, jež podporoval úvahy o větším tlaku na normalizaci měnové politiky.US trhy před Fedem rostou na nová historická maxima. Výrazně se daří akciím Boeingu po oznámení o navýšení dividend a schválení programu odkupu vlastních akcií za 18 mld. USD Euro ve druhé polovině dne začalo výrazněji oslabovat vůči dolaru před zítřejším Fedem. Koruna vůči euru osciluje mírně nad 25,6. Ropa se až do druhé poloviny odpoledne držela dále v plusu díky pozitivnímu vlivu problémů jednoho z klíčových evropských ropovodů dodávajícího denně na trh cca 400 000 barelů ropy . Později odpoledne došlo k technické korekci poté, co Brent dosáhl hranice 65 USD za barel, kde se pohyboval naposledy v polovině roku 2015. BCPP drtivou většinu dne strávila v minusu, když oslabovaly akcie ČEZ po zprávách naznačujících rozpory v pohledu na další osud jaderné energetiky mezi designovaným premiérem Babišem a vedením společnosti. Později odpoledne prodejní tlak ustal a na trh a došlo k oživení cen. Dařilo se také akciím Pod tlakem byly akcie Unipetrolu v souvislosti se zprávami o výbuchu v jednom z provozů.