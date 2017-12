Cramer, O´Leary, Robbins: Proč investovat do bitcoinu? Pro ZÁBAVU, jinak ne!

Podle trojice renomovaných a uznávaných ekonomických komentátorů Jima Cramera, Tima O´Laeryho a Tonyho Robbinse jediným smysluplným důvodem pro investování do bitcoinů potěšení ze hry, podobně jako u hazardních her a sázek.Podle Jima Cramera je bitcoin nyní o čistém gamblerství. Pokud někdo jezdí rád do Las Vegas může si obdobně užít hru s bitcoiny . Se skutečnou snahou investovat prostředky v zájmu uchování jejich hodnoty nemá bitcoin aktuálně nic společného. Je to čistá sázka na zisk či ztrátu z vložených prostředků.Podobně to vidí také Kevin O´Leary. Pokud se někdo zajímá o bitcoin mělo by to být pro pobavení a radost ze hry. Nikdo nedokáže odhadnout dne ani hodiny, kdy bude bitcoin za 40 000 a nebo za nulu. Dokud bude dotyčný srozuměn s tím, že může přijít o všechno a bude z takového vývoje mít zábavu, pak je vše stále v nejlepším pořádku.Do třetice to podobně vidí také Tony Robbins, který přirovnává bitcoin k návštěvě kasina, kam se chodí především pro zábavu a vzrušení ze hry. Doporučení expozice by měla být podobná, do bitcoinu by mělo jít maximálně tolik peněz, kolik byste si jich vzali sebou do kasina.