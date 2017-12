Palihapitiya (ex-Facebook): Mělo by se investovat 1% jmění do kryptoměn. Bitcoin bude za 20 let za 1 000 000 USD.

Bývalý člen vedení Facebooku Chamath Palihapitiya, který byl zároveň jedním z prvních vážnějších investorů do bitcoinu , uvedl, že během 2-3 let může být nejpopulárnější virtuální měna dneška na cenové úrovni kolem 100 000 USD a během 20 let by se cena mohla vyšplhat klidně až na 1 milión USD za jednu minci.Odhaduje se, že Palihapitiya v roce 2013 spolu s dalšími 2 kolegy vlastnil kolem 5% tehdejšího freefloatu bitcoinových mincí s počáteční cenou jejich investice na úrovni 100 USD za minci. Část mincí byla později prodána v rámci jejich růstu.Palihapitiya nyní míní, že investoři by měli mít cca 1% svého jmění investovaných v kryptoměnách Kryptoměny jsou podle jeho mínění fantastickým nástrojem obrany respektive zajištění jejich bohatství proti politickým vlivům, autokratickým režimům případně bankovnímu systému, jež mohou být ve všech případech ovlivnitelné zvenčí. V kryptoměnách také nehrozí takové excesy jako je neustálé tištění peněz centrálními bankami.