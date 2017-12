Tenoučká prasklina zalomcovala trhy s ropou. Ropovod Forties stojí a to je problém

Prasklina tenká jako vlas dokázala rozpohybovat trhy s ropou. Severomořský ropovod The Forties Pipeline System je jedním z nejdůležitějších na světě. Teď ale stojí, když v něm prospektoři objevili prasklinu. Ropa Brent se podívala nad 65 dolarů za barel, kde nebyla už více než dva a půl roku. Investoři se podle analytiků poohlížejí po alternativních dodávkách. Výpadek pomůže cenám několika typů "lehké sladké" ropy z Asie a Tichomoří (včetně Ruska) a z Blízkého východu, říká společnost McKinsey Energy Insights.



Britské potrubní vedení má pro trh s ropou zásadní význam. Teče jím surovina, která představuje největší složku ropy zvané Dated Brent, která se podílí na vypořádání více než poloviny světových cen fyzické ropy. Ropovod pojímá dodávky suroviny z více než 80 ropných polí od více než dvou desítek ropných společností. Někteří analytici upozorňují, že prasklina tudíž není jenom výpadkem v dodávkách a ropovod má význam i jako tvůrce cen. Podle společnosti Ineos, která ho provozuje, potrvá zhruba dva týdny, než se podaří jej opravit.





Cena severomořské ropy Brent , která patří k nejvíce sledovaným ukazatelům cen ropy , se dnes na burze ICE v Londýně podívala až na 65,73 USD za barel (kontrakt na únorové dodání), a obchodní den by mohla uzavřít nejvýše od června 2015. V pondělí barel zdražil o 1,29 dolaru , tedy zhruba 2 procenta. Americká lehká ropa WTI (lednový kontrakt) se na burze Nymex naposledy obchodovala se zhruba 0,5procentním ziskem na 58,30 USD za barel.Dražší ropa pomáhá ropným titulům, naopak zpracovatele černého zlata drží pod tlakem. Patrné je to i v regionu střední Evropy , kde se nedařilo akciím petrochemických společností. Akcie Unipetrol na pražské burze dnes před polednem ztrácely zhruba 1,4 procenta, zatímco index PX byl o zhruba třetinu nižší oproti včerejšímu závěru. Roli však mohly hrát také informace o požáru v areálu v Záluží. Polská PKN Orlen, majitel Unipetrolu , v pondělí odepsala 7,8 procenta a konkurenční skupina Lotos skoro sedm procent. Dnes dopoledne jsme ale u obou titulů mohli pozorovat mírné zotavení. Akcie z ropného sektoru naopak poskočily nahoru. Sektor ropy zemního plynu indexu STOXX Euro 600 rostl naposledy o 1,4 procenta.Událost je zajímavá i proto, že stopnout ropovod kvůli prasklině se moc často neděje – na rozdíl od podstatně běžnějších důvodů v podobě servisu a údržby. Ropovod dlouhý 169 kilometrů vede z plošiny Forties Unity do pevninského terminálu ve skotském Cruden Bay. Kapacita celého systému je zhruba 610.000 barelů denně. Ineos si pořídil teprve nedávno - nákup od britské BP dokončil teprve 31. října. Na prasklinu přišli kontraktoři minulý týden při běžné kontrole.

Zdroje: Ineos, Bloomberg