Americká studie: Brexit oslabí Velkou Británii i vliv USA v Evropě

Téměř všechny možné obchodní vztahy mezi Británií a Evropskou unií po odchodu Británie z EU, tzv. brexitu, budou méně příznivé, než kdyby Británie zůstala v EU. Napsala to server BBC s odvoláním na studii vlivného amerického institutu The Rand Corporation. Podle studie je nejhorší možností žádná dohoda, při které by britská ekonomika byla do roku 2029 chudší o 4,9 procenta.



Žádná dohoda by však měla negativní vliv i na ekonomiku EU, i když ten by byl relativně malý. Ani takzvaný měkký brexit, kdy by Británie zůstala součástí volného trhu, by nebyl tak ekonomicky výhodný, jako setrvání v EU.





Institut Rand má významnou roli v Americe. Polovina jeho financí pochází od americké vlády. V Evropě radil britské vládě, ale také Evropskému parlamentu a Evropské komisi.Podle studie bude mít brexit převážně negativní vliv na americké zájmy v Evropě vzhledem k tomu, že Británie je silným spojencem USA v otázkách bezpečnosti a příznivcem volného trhu. "EU bez Británie může být více ochotná vytvořit bariéry pro firmy , které nejsou z EU, ke škodě amerických firem a americké ekonomiky ," píše se ve zprávě. "Například při rozvoji obranné politiky EU bylo často cílem Británie zajistit, aby opatření EU nenarušila NATO a silné transatlantické partnerství." Tyto přístupy by se mohly změnit, jakmile Británie EU opustí.Podle Rand existuje jen jedna možnost, kdy by Británii mohlo být lépe bez EU. Tou je komplexní třístranná dohoda o volném obchodu mezi Británií, USA a EU. To je však mimořádně nepravděpodobný scénář vzhledem k současným obchodním jednáním mezi USA a EU o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, které americký prezident Donald Trump nepodporuje a jednání jsou nyní přerušena."Analýza jasně ukazuje, že Británie na tom bude ekonomicky hůř mimo EU podle většiny obchodních scénářů - klíčovou otázkou pro Británii je, jak hodně horší to bude," uvedl hlavní autor zprávy Charles Ries. "Je v nejlepším zájmu Británie, a v menší míře i EU, dosáhnout nějakého druhu otevřeného obchodního a investičního vztahu po brexitu ."Ztráta růstu způsobená brexitem by mohla být podle zprávy částečně vykompenzována dohodami o volném obchodu s dalšími zeměmi, jako je Indie a Čína. Ty však bude obtížné uskutečnit.Zpráva varuje před rizikem, že nebude uzavřena žádná dohoda, což skutečně hrozí vzhledem k tomu, že EU by se mohla chtít snažit ukázat, že Británii bude po brexitu hůř a odradit další od podobných snah, a někteří v Británii věří, že náklady na žádnou dohodu budou nízké. Pro Británii je však žádná dohoda nebo tzv. tvrdý brexit tou nejhorší možností, která způsobí výrazné ztráty v oblasti ekonomického růstu.Zpráva také upozorňuje, že mnoho amerických společností investovalo v Británii, protože tak získaly napojení na celou EU. Tvrdí, že členství v EU zvýšilo přímé zahraniční investice v Británii o 28 procent.