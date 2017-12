Přichází přelomový rok pro fúze a akvizice

Aktivita v oblasti fúzí a akvizic (M&A) se v USA v letošním roce prudce propadla. Celková hodnota M&A je ve srovnání s roky 2016 a 2015 asi poloviční a přibližně o třetinu nižší než v roce 2014. Matthew C Klein se na stránkách FTAlphaville zamýšlí nad příčinami a důsledky tohoto vývoje.



Následující graf od CreditSights ukazuje konkrétní vývoj množství a hodnoty transakcí od roku 2002. Podle Kleina se letošní propad částečně dal čekat. Víme totiž, že vedení firem bývá v prvním roce nové vlády při fúzích a akvizicích opatrnější, protože čeká, zda nedojde k významným změnám v regulaci a antimonopolních zákonech. V letošním roce byl tento efekt pravděpodobně ještě silnější, protože panovala celkově vysoká politická nejistota a nebylo ani jasné, zda nedojde k významným změnám v oblasti mezinárodního obchodu.

Ukazuje se ovšem, že až na pár výjimek jde současná americká vláda na ruku velkým korporacím podobně, jako to činila vláda prezidenta Obamy. Analytici z CreditSights se proto domnívají, že letošní propad v transakcích bude mít za důsledek to, že v příštím roce budou firmy dohánět ztracený čas.



Analytici dokonce sestavili seznam možných největších fúzí a akvizic včetně těch mezi společnostmi Bristol-Myers Squibb/Gilead, Qualcomm/Broadcom či akvizic společnosti Kraft Heinz – viz zelené sloupce v následujícím obrázku. Dohromady jde o jedenáct transakcí, jejichž celková hodnota by dosáhla 800 miliard dolarů. Modře je v grafu vyznačeno jedenáct největších transakcí letošního roku, jejich celková hodnota dosáhla jen 200 miliard dolarů.

Celková hodnota M&A by pak mohla příští rok dosáhnout 2,4 bilionu dolarů. CreditSights tvrdí, že vedle dohánění toho, co bylo zameškáno v roce letošním, by k takovému vývoji mohly přispět i další faktory. Zejména jde o plánované snížení daňové zátěže firemního sektoru a zvýšenou motivaci k repatriaci hotovosti držené v zahraničí. Většina těchto zdrojů půjde zřejmě na dividendy a odkupy, ale část z nich pravděpodobně zafinancuje i M&A.



Druhý faktorem je zplošťování výnosové křivky. Běžně jde jen o důsledek celkového vývoje v ekonomice, ne o příčinu významných jevů. CreditSights ovšem tvrdí, že současné zvedání krátkodobých sazeb a jejich přibližování se sazbám dlouhodobým může ovlivnit chování korporací. Ty by totiž mohly mít větší motivaci k dlouhodobým půjčkám, které by obratem financovaly M&A. K něčemu podobnému došlo i na konci devadesátých let.



Pokud skutečně dojde k vlně M&A, ponese to sebou i rizika. Mezi ta hlavní patří vyšší zadluženost a ochota společností nechat svůj rating kvůli provedeným transakcím o něco klesnout. Jak ukazuje příklad společnosti Kraft Heinz, nemá velký smysl držet se za každou cenu vysokého ratingu, když to firmu omezuje v jejím konkurenčním boji a snaze o dosažení synergií. Pravděpodobně nedojde k tomu, že by nastal masový pokles kvality úvěrů a dluhopisů, ale někteří dluhopisoví investoři z tohoto trendu radost mít nebudou.



