"Bitcoin Jesus" Roger Ver se obává o budoucnost bitcoinu - jeho praktická využitelnost je velmi malá

Roger Ver přezdívaný též " Bitcoin Jesus" vyslovil určité obavy o budoucnost bitcoinu . Nejpopulárnější virtuální měna dneška totiž není v podstatě k ničemu dobrý respektive možnosti jeho využití v praktickém životě jsou velmi omezené na rozdíl od jeho vlastních odnoží.Podle Vera může růst bitcoinu i nadále nějaký čas ještě klidně pokračovat, ale z dlouhodobého pohledu to stále není měna ve smyslu platidla. Bitcoin je podle Vera nyní spíše jen hra s "horkým bramborem". Taková hra sice může pokračovat klidně dlouhé roky či desetiletí, ale bez reálného využití bude ničím. Z tohoto pohledu se pak zdá, že vývojáři stojící na počátku bitcoinu udělali zásadní chybu.Ver místo klasického původního bitcoinu podporuje jeho odnože. Především pak bitcoin cash snažící se o větší praktičnost a reálnou využitelnost původního zadání. Podle Vera by se měli investoři zaměřit právě tímto směrem, protože využitelnost vylepšených verzí bitcoinů bude v reálném životě až překvapivá.Velkým kladem bitcoin cash jsou také velmi nízké transakční náklady jež se tento víkend pohybovaly na úrovni 0,18 centů na převod jedné mince oproti 12,42 USD v případě bitcoinu Bitcoin cash existují od srpna tohoto roku a pohybují se na úrovni 1 425 USD za kus oproti klasickému bitcoinu s cenou někde kolem 17 000 USD Ver v roce 2011 nakoupil původní bitcoiny za 25 000 USD , což by při současných cenách odpovídalo cca 425 mil. USD

