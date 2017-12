Největším nebezpečím pro bitcoin je možnost, že by se stal NUDNÝM?!

Na adresu bitcoinu se poslední dobou rojí různé analýzy a odhady jako houby po dešti. Cílové ceny lítají závratnou rychlostí, analytici se doslova předhánějí ve fantaskně znějících odhadech. Silnou množinou jsou ale také varovné komentáře těch, kteří největší růstovou rallye propásli a nyní už "nemají koule" na to, aby do ní naskočili a byli případně "za trubky, když by v tom nesmyslu zůstali viset" při případném krachu.Do toho všeho se začaly obchodovat bitcoinové futures, které nabízejí první relativně standardně regulovanou možnost investování postavenou nad novodobým fenoménem.Podle některých komentářů to budou právě futures, které mohou přivodit konec celé pohádky. Počítá se s tím, že nyní by se do bitcoinové hry mohli zapojit ve větší míře institucionální investoři. To by sebou ale mohlo přinést výraznou změnu celkového přístupu k nejpopulárnější virtuální měně dneška. Doposud totiž bitcoin patřil s trochou nadsázky především snílkům, vizionářům případně notorickým hazardérům bezmezně obdivujícím celý koncept. Právě tato skupina, kterou někteří nazývají až sektou, vyhnala bitcoin svým "iracionálním" přístupem s největší pravděpodobností do současných závratných výšin. Vysoká volatilita převyšují zdaleka většinu aktuálních investičních možností popularitu spíše jen dále zvyšovala, než že by jí škodila.Přes futures se ale do hry mohou zapojit "klasičtí" a mnohdy velmi ostřílení hráči, kteří mají své zavedené postupy a návody, indikátory technické analýzy a další podobné nástroje a ti se budou snažit své možnosti plně uplatnit a využít, měnu svázat "k obrazu svému".Vzájemný vliv futures a samotného podkladového aktiva je neoddiskutovatelný a historicky vcelku jasně stanovený. Bitcoin by se mohl začít měnit ze snu v klasické investiční médium a to by mohla být ta největší hrozba, že se stane NUDNÝM!