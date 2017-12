„Insider nákupy“ na akciích Kofola pokračují

Zhruba před půl rokem se na akciích společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. (dále jen Kofola) začaly objevovat tzv. insider nákupy. Do firemních akcií začal investovat především finanční ředitel Daniel Buryš, nyní se ocitly v hledáčku zájmu manažera René Novotného.

Foto: W4T

René Novotný započal s nákupy akcií Kofola na konci listopadu, zatím poslední regulatorní hlášení poodkrylo obchody z pátku 8. prosince. Tento den Novotný nakoupil na pražské burze na 470 akcií za kurz 415,10 korun, čímž se zároveň postaral o více než polovinu obchodů s titulem toho dne. Nákupem své portfolio rozšířil na 693 akcií Kofola, do kterých celkově investoval přes 288 tisíc korun.

Zatím nejdražší nákupy Novotného byly hned ty úvodní z 28. listopadu za kurz 419,90 korun, kdy akciím Kofola na pražské burze vlastně dopomohl k nejvyšším cenám od úvodu srpna.

Analytik Jiří Zendulka k transakcím uvádí: „René Novotný je již čtvrtou osobou z vedení společnosti Kofola, který letos na burze investuje do firemních akcií. Lze to jistě považovat za pozitivní signál pro titul, resp. důvěru vedení v růst akcií Kofola. Osobně nadále očekávám pro nejbližší měsíce velmi omezený prostor pro růst titulu, který může být limitován například cenou dřívějšího odkupu za kurz 440 korun. Dostat se titulu na vyšší hodnoty podle mého nepůjde, dokud nebude dořešena akcionářská struktura, resp. než z firmy odejde Enterprise Investors (CED Group). K tomu by mohlo dojít v příštím roce, možná formou sekundární nabídky akcií.“