Šance na růst sazeb mírně poklesly, koruna zpět nad 25,60 CZK/EUR (Ranní zpráva z finančního trhu)

Úterý přinese prosincový ZEW index měřící očekávání finančních investorů ohledně německé ekonomiky. Ta má podle jiných ukazatelů našlápnuto vykázat i v závěru roku slušné tempo růstu. Hlavní zpráva týdne, rozhodnutí Fedu, ale přijde až zítra večer středoevropského času. V Česku je dnes je kalendář ekonomických dat prázdný. Do čtvrtka, kdy začíná mediální karanténa, se ale můžeme dočkat dalších vyjádření členů bankovní rady ČNB.

Očekávání investorů ohledně německé ekonomiky se sníží

ZEW index měřící očekávání investorů a finančních trhů ohledně německé ekonomiky by měl v prosinci mírně poklesnout kvůli mírně horší situaci na akciových trzích. I tak ale zůstávají vyhlídky pro Německo velmi dobré, na což ukazují indikátory z reálné ekonomiky.

Euro proti dolaru na dvoutýdenním minimu

Euro včera proti dolaru posílilo o zhruba třetinu procenta, když přerušilo týdenní šňůru ztrát. Žádných důležitých dat jsme se včera nedočkali. Obchodníci se nicméně připravují na dnes zahajované zasedání Fedu, které by mělo vyvrcholit zítra zvýšením úrokových sazeb.

Jádrová inflace v Polsku zaostává za celkovou

Zatímco listopadový růst celého polského indexu spotřebitelských cen byl včera potvrzen na 2,5 % y/y (a dosáhl tak cíle), dnešní údaje o jádrové inflace ukážou, že centrální banka nemusí se zvyšováním sazeb nijak spěchat. Růst jádrových cen by totiž měl dosáhnout jen 1 % y/y. A celková inflace by měla v následujících zpomalovat kvůli efektu vyšší statistické základny. Prvního kroku ke zpřísnění měnových podmínek v Polsku bychom se tak měli dočkat až v polovině příštího roku.

Nižší šance na růst úrokových sazeb ČNB oslabily korunu

Koruna na začátku týdne proti euru ztratila třetinu procenta. Kurz CZK/EUR se během pondělního obchodování posunul zpět nad úroveň 25,60. Kolem páté hodiny se pohyboval dokonce na 25,63 CZK/EUR. Některé investory pravděpodobně zklamala listopadová spotřebitelská inflace. Cenový růst dosáhl meziročně 2,6 % v souladu s naším výhledem i prognózou ČNB, tržní konsenzus ale předpokládal o desetinu procenta vyšší růst. Co se může zdát jako malý rozdíl, mohlo ovlivnit náladu na trhu. Ani poslední důležitý indikátor před zasedáním ČNB příští týden tak nepřekonal odhad centrální banky. To dále podporuje náš výhled, že bankovní rada příští čtvrtek sazby nezvýší. A právě nižší šance na růst úrokových sazeb, a zároveň pokračující nepříznivý efekt konce roku (zavírání korunových pozic finančními investory) zřejmě stojí za pondělním oslabením české měny. Na konci roku nadále předpokládáme kurz CZK/EUR na úrovni 25,70. V příštím roce by měla koruna posílit na 24,70 CZK/EUR.

Nedařilo se ani ostatním středoevropským měnám. Zlotý a forint oslabily vůči euru také zhruba o třetinu procenta.