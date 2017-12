Americké akciové indexy dále vylepšují svá maxima (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

O turecká aktiva ČEZ vyjádřil zájem londýnský privátní fond Actis.

Rozdělení ČEZ zůstává pro Andreje Babiše nadále totálně nepřijatelné.

Pegas Nonwovens podepsal smlouvu na dodávku nové výrobní linky pro svůj závod ve Znojmě.

Evropské trhy budou na začátku seance kolísat okolo včerejších zavíracích cen.

Spojené státy dnes zveřejní ceny průmyslových výrobců a index optimismu malých podniků. V Evropě bude nejpodstatnějším číslem předstihový ukazatel ZEW v Německu.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie francouzské investiční skupiny Eurazeo na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh na začátku nového týdne šplhal na nová maxima. Index S&P 500 si polepšil o 0,3 %, průmyslový Dow Jones o 0,2 % a technologický Nasdaq o půl procenta. První dva zmíněné opětovně vylepšily svoje historické rekordy. V rámci sektorů byly nejvíce úspěšnými telekomunikační společnosti, které s velkým náskokem posílily o 1,2 %. Na explozi v Manhattanu, kterou američtí úředníci označili za teroristický útok, akcie reagovaly jen velmi krátce a na cenách se prakticky projevila jen minimálně.

Asijské trhy korigovaly včerejší růsty. Většina z nich tak končí dnešní obchodování v červeném. Ztráty však nejsou hluboké, dosahovaly maximálně 0,7 % jako v případě šanghajského indexu. Výjimkou byly akcie obchodované v Austrálii, kde si index polepšil o čtvrt procenta. Malajsijský index vzrostl minimálně o 0,1 %.

Dnešní makroekonomické ukazatele trhy příliš neovlivní, jejich pozornost se totiž čím dál více uchyluje k zítřejšímu zasedání americké centrální banky. Čekáme tak spíše klidnější ráz obchodování.

ČEZ

Londýnský privátní fond Actis vyjádřil zájem o koupi tureckých aktiv ČEZ. Skupina vlastní polovinu turecké společnosti Akcez Enerji Yatirimlari se společností Akkok. Management je prodeji těchto aktiv nakloněný.

Zpráva pro nás není překvapením, podíl na celkových výsledcích hospodaření není významný. ČEZ v minulosti několikrát účtoval o odpisech majetku zejména v souvislosti s pohybem turecké liry. Pokud by byla cena za tato aktiva zajímavá, hodnotili bychom rozhodnutí managementu prodat tento majetek pozitivně.

Na jaře by měla vláda rozhodnout o výstavbě nových jaderných bloků, respektive způsobu jejich financování. Prioritou je dle státní energetické koncepce výstavba v Dukovanech, kde současné bloky začnou dosluhovat v roce 2035. Premiér Andrej Babiš včera pro Hospodářské noviny zopakoval své stanovisko k jejich financování, když uvedl, že ČEZ by měl ocenit Dukovany, vložit je do stoprocentní dcery a udělat tendr na dodávku technologie a financování. Oddělení distribuční a obchodní části a jejich prodej s tím, že by si stát nechal výrobu, je pro něj totálně nepřijatelné.

Ač premiér uvedl, že rozhodnutí o jaderných blocích není pro vládu nyní priorita, je jasné, že se tomuto tématu bude muset kabinet věnovat co nejdříve. Za současných cen elektřiny je pro ČEZ neefektivní, aby výrobu financoval sám bez jakýchkoliv státních záruk. Vystavil by se tak žalobám menšinových akcionářů. Nám se zdá být rozdělení ČEZ jako rozumné, když vláda sleduje i jiné cíle celé investice než jen její návratnost.

Pegas Nonwovens

Textilka Pegas uvedla, že uzavřela smlouvu s dodavatelem výrobní technologie, firmou Reifenhäuser Reicofil, jejímž předmětem je dodávka nové semikomerační výrobní linky pro závod ve Znojmě. Výrobní kapacita bude závislá na použité vstupní surovině a vyráběném produktu a bude dosahovat 8 – 15 tis. tun. Nová výrobní linka bude instalována již do připravených prostorů a nebude tak vyžadovat významné změny infrastruktury. V provozu by měla být od čtvrtého kvartálu 2019. Cena transakce oznámena nebyla.

Zprávu vnímáme pozitivně s ohledem na pokračují rozvoj celé společnosti. O záměru realizace této investice management již v minulosti informoval. Nečekáme výraznou reakci ceny akcií, která je nyní řízena spíše jinými faktory.