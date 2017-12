Úterní obchodní seance 12. 12. 2017

Úterý 12. 12. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,23 %), S&P500 (+0,32 %) a NASDAQ (+0,51 %).

Evropa: DAX (-0,23 %), CAC40 (-0,23 %), FTSE 100 (+0,80 %).

Čína: Hang Seng (-0,41 %), Shanghai Comp. (-0,96 %), CSI 300 (-0,97 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,32 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE/EUR: (11:00) – ZEW index ek. sentimentu (prosinec)

USA: (14:30) – Index cen výrobců PPI (listopad)

ECB: (20:00) – Prezident Mario Draghi (European Cultural Days Closing Concert, Frankfurt)

-------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. -5,481 M

-------------------------------------------------------------

Hlavní americké indexy zakončily první obchodní seanci nového týdne na historických maximech. Dařilo se zejména sektorům základních materiálů a technologií. Ropa WTI po zasedání zemí OPEC ve Vídni krátce vydechla a spadla z lokálních maxim, poslední tři seance však vrací úder a opět míří k úrovni 59 USD za barel. Teroristický útok na autobusovém nádraží Port Authority na Manhattanu neměl nakonec na trhy výraznější dopad. Na měnovém trhu se americkému dolaru nakonec podařilo umazat dopolední ztráty na většině hlavních měnových párů. Dolar těží z očekáváného zvýšení úrokových sazeb v USA, o kterém bude FED rozhodovat během středečního obchodování.

Ministři financí pěti předních evropských ekonomik vyzvali Spojené státy k přehodnocení připravované daňové reformy, která by podle nich byla diskriminační a mohla by poškodit finanční sektor a mezinárodní obchod. Vyplývá to z dopisu, ke kterému získala přístup agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump včera na doporučení odborníků vydal nařízení o nové americké pilotované misi na Měsíc a později i na Mars. Oznámil to mluvčí Bílého domu Hogan Gidley. Direktiva má podle něj uložit vesmírné agentuře NASA, aby zahájila "inovativní program průzkumu vesmíru".

Dnes se dočkáme evropských indexů ek. sentimentu a odpoledního reportu vývoje americké inflace v podobě indexů PPI za měsíc listopad. Ke slovu se dnes dostane i prezident Mario Draghi, který se zúčastní European Cultural Days Closing Concert pořádaný ECB ve Frankfurtu. Dopad na trhy by měl být zanedbatelný. Ve večerních hodinách zveřejní svou týdenní statistiku změny zásob ropy WTI institut API. Po úvodní klidné seanci by se na trhy mohla pomalu vkrádat nervozita z blížící se důležitější druhé poloviny týdne. Asijské trhy odevzdaly část svých včerejších zisků. Evropa dnes otevře lehce pozitivně s tří desetinovým růstem.