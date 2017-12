Amerika vkročila do nového týdne pravou nohou

Úvod týdne americkým cenným papírům vyšel o poznání lépe než evropským protějškům. Všechny tři hlavní americké indexy uzavřely v plusu. Nic na tom nezměnil ani teroristický útok na Manhattanu. Trh už jsou vůči těmto agresím stále více imunní. Nejlépe se dnes vedlo outsiderovi posledních dob technologickému indexu NASDAQ , který posílil o půl procenta. V závěsu za ním širší index S&P 500, který připsal dvě desetiny. Hlavní index Dom Jones si vše podstatné schoval až na závěr a z nulových hodnot to vytáhl dvě desetiny do plusu.



Dnešní den byl na makroekonomické informace velice skoupí, o to více se pak můžeme těšit na zítřejší den. Absenci významnějších dat využilo euro ve svůj prospěch a smazalo část svých pátečních ztrát a uzavírá dnes na páru s dolarem 1,1786.





Páteční ztráty umazávala i ropa , která si připsala přes jedno procento. Naopak negativní trend dnes vládl na zlatě, které i přes teroristický útok, jenž drahému kovu obvykle pomáhá, odepsalo půl procentního bodu.