50. týden bude ve znamení světových centrálních bank

Koruna koriguje svojí ztrátu z poloviny minulého týdne, kdy oslabila po holubičím prohlášení guvernéra ČNB téměř k EUR/CZK 25,70 a v současnosti se pohybuje u EUR/CZK 25,60. Vůči americkému dolaru koruna oslabila za posledních sedm dní o necelé dva desetníky na současných USD/CZK 21,70.

V listopadu spotřebitelské ceny vzrostly oproti říjnu o 0,1 %, což je plně v souladu s naší prognózou a prognózou ČNB. V meziročním srovnání se spotřebitelská inflace dostala na hodnotu 2,6 %. Jedná se o výrazné zpomalení oproti předchozímu měsíci, kdy se míra inflace dostala na nejvyšší hodnotu od listopadu 2012 (2,9 %). Opustila tak svůj cyklický vrchol a v následujících měsících se bude shora vracet k inflačnímu cíli centrální banky. Pro rok 2017 očekáváme průměrnou spotřebitelskou inflaci ve výši 2,5 % r/r, což podle našeho názoru vytváří prostor pro další zvyšování sazeb ČNB a zároveň posilování české koruny. Centrální banka bude spoléhat na utahování měnové politiky hlavně prostřednictvím posilování kurzu. Podle našeho názoru další posilování vyžaduje od ČNB zvyšování úrokové sazby častěji, než v současnosti říká její prognóza. Do konce roku 2018 se tak stane rovnou třikrát vždy s novou čtvrtletní prognózou ČNB.

Příští týden nás čeká poslední měnověpolitické jednání ČNB v tomto roce a vzhledem k úrovni, kde se pohybuje v současné době koruna, lze očekávat, že do čtvrtka, kdy začíná mediální karanténa, přispěchají někteří členové bankovní rady ještě s jestřábím komentářem ohledně zvyšování úrokových sazeb.

Ve středu bude zveřejněna spotřebitelská míra inflace v USA a zároveň proběhne jednání Fedu. Míra inflace by měla poskočit o dvě desetiny procentního bodu ke 2,2 % r/r i díky vlivu vyššího zdražení pohonných hmot než by odpovídalo standartnímu sezónnímu výkyvu. Jádrová inflace zůstane na 1,8 % r/r. Bankovní rada rozhodne o dlouho očekávaném zvýšení úrokových sazeb, které trh už plně zahrnul do svých očekávání a neočekáváme tak žádné výrazné dopady s tím spojené. Větší pozornost však bude věnována zveřejněné projekci úrokových sazeb jednotlivých členů bankovní rady. Podle posledních zveřejněných očekávání počítala bankovní rada v mediánu se třemi zvýšeními sazeb pro rok 2018 i 2019. Pokud by se tento počet snížil, trh by to vnímal jako holubičí signál pro ekonomiku. Vzhledem k fiskálnímu stimulu daňové reformy a současné udržitelné úrovni míry inflace v horním pásmu inflačního cíle však neočekáváme zploštění očekávané trajektorie úrokových sazeb bankovní rady.

Ve čtvrtek bude následovat měnověpolitické jednání ECB od kterého nečekáme žádné změny v nastavení měnové politiky. Zájem bude věnován následné tiskové konferenci a jejímu vyznění ve smyslu dalších detailů ohledně ukončování kvantitativního uvolňování nebo jeho prodloužení. Očekáváme také, že bude zrevidována prognóza ECB směrem nahoru.







Autor: František Táborský, analytik, 773 782 125





Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka









Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.