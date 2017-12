Inflace začala ke konci roku zpomalovat (Analýzy makroindikátorů)

Meziroční inflace v listopadu zpomalila na 2,6 % poté, co v říjnu dosáhla svého nejrychlejšího tempa růstu za posledních 5 let. Meziměsíčně se přitom ceny nepatrně zvýšily. Podle naší prognózy bude inflační tempo v následujících měsících zvolňovat i nadále.

V meziročním srovnání spotřebitelská inflace v listopadu zpomalila na 2,6 %, což bylo plně v souladu jak s naší prognózou tak i prognózou České národní banky. Medián trhu očekával o desetinku rychlejší tempo růstu spotřebitelských cen. Koruna na zveřejnění zprávy bezprostředně reagovala mírných oslabením o 0,1 % k 25,59 CZK/EUR.

Inflace podle naší prognózy dosáhla svého vrcholu v říjnu a od listopadu začíná zvolňovat. Důvodem je vysoká srovnávací základna z minulého roku, kdy vývoj cenové hladiny ovlivnilo zavádění Elektronické evidence tržeb. Naopak dynamika spotřebitelských cen je tažena i nadále růstem cen potravin i pohonných hmot. Meziměsíčně ceny spotřebitelů rostly o 0,1 % právě v důsledku vyšších cen pohonných hmot, potravin i alkoholových nápojů. Největší cenový nárůst jsme pozorovali u čerstvých vajec, naopak v minulých měsících tolik diskutované ceny másla klesly.

V porovnání s listopadem minulého roku rostly nejrychleji ceny potravin a bydlení, kde se zvedly jak ceny nájemného tak i inkasa. Spotřebitelé si také připlatili více u čerpacích stanic. Naopak oblečení stejně jako telekomunikační služby nás meziročně vyšly levněji.

Na začátku roku 2018 ovlivní inflační dynamiku růst cen energií, především elektřiny. V důsledku utaženého trhu práce a růstu mezd se zvyšuje také jádrová inflace, která se podle našich propočtů meziročně změnila o 2,4 % a dynamiku nad dvěma procenty by si měla držet i nadále. Průměrně by se letos měly spotřebitelské ceny zvýšit o 2,4 %. Inflace by se měla držet nad 2% cílem centrální banky i příští rok, a to i přesto, že v průměru o dvě desetiny poklesne.

ČNB bude tedy muset v utahování měnové politiky pokračovat. Podle naší prognózy bude zvyšovat úrokové sazby každé čtvrtletí o 25 bb a to až do Q1 19, což bude vrchol tohoto cyklu. Tříměsíční sazba by se podle našeho odhadu měla v Q2 19 nacházet na úrovni 1,9 %. Vyšší úroková sazba ČNB se odrazí na ceně úvěrů poskytovaným spotřebitelům i investorům, které tak budou postupně zdražovat.