Fed zvýší sazby, česká inflace zpomalí (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Americký Fed by měl podle našeho očekávání i konsenzu trhu zvýšit ve středu úrokové sazby. Pro vývoj cen aktiv ale bude důležitější výhled centrální banky do budoucna (projekce sazeb, tzv. dots). V Česku bude v pondělí zveřejněna listopadová spotřebitelská inflace. Ta by měla zpomalit kvůli efektu vyšší statistické základny, nicméně to předpokládá i ČNB. Nadále očekáváme, že ČNB ponechá sazby příští týden beze změn. Koruna by se tak měla držet spíše na slabších úrovních a na konci roku by měl kurz dosáhnout 25,70 CZK/EUR.

Fed utáhne měnové podmínky, politika ECB beze změn

ZEW index měřící očekávání investorů a finančních trhů ohledně německé ekonomiky by měl v prosinci mírně poklesnout kvůli mírně horší situaci na akciových trzích. I tak ale zůstávají vyhlídky pro Německo velmi dobré, na což ukazují indikátory z reálné ekonomiky.

Americká spotřebitelská inflace v listopadu zřejmě zrychlila na 2,3 % y/y kvůli dražším pohonným hmotám. I jádrová inflace ale byla pravděpodobně solidní, když podle našich odhadů setrvala na 1,8 % y/y.

Americká centrální banka podle našeho výhledu i konsenzu trhu zvýší ve středu sazby o 25 bb. Očekávané zpřísnění měnových podmínek je v tržních cenách už do velké míry zakalkulováno, pro vývoj dolaru a dalších aktiv tak bude důležitý především výhled centrálních bankéřů do budoucna. Podle SG existuje riziko, že se očekávaná trajektorie sazeb pro příští měsíce posune směrem dolů, což by bylo pro dolar nakonec nepříznivé. Inflace by totiž mohla v příštích měsících zpomalit a zároveň mzdový růst zůstává poměrně nízký.

Zasedání ECB změnu měnové politiky s velkou pravděpodobností nepřinese, když rozhodnutí o prodloužení QE padlo na minulém jednání. Zajímavá ale bude revize prognózy ECB, která by mohla přinést očekávání pro vyšší inflaci v příštích letech. Pokud se kondice evropské ekonomiky bude nadále zlepšovat tak solidním tempem jako letos, mohly by nakonec trhy začít očekávat dřívější růst sazeb ECB než je tomu nyní (náš výhled je červen 2019).

Americké maloobchodní tržby podle našeho odhadu v listopadu zpomalily svůj růst na 0,1 % m/m kvůli pravděpodobnému poklesu prodejů aut. Po očištění o volatilní složky by ale měl maloobchod vykázat slušnou kondici. Takzvaná kontrolní skupina, která vstupuje do výpočtu soukromé spotřeby v HDP, by měla vzrůst o 0,3 % m/m podruhé v řadě.

Dolaru se minulý týden dařilo

Dolar v minulém týdnu proti euru posílil o více než procento a dostal se na nejvyšší úroveň od 20. listopadu. Prospělo mu schválení daňových změn v Senátu, dobrá čísla z trhu práce, očekávání růstu sazeb Fedu a zároveň euro oslabila méně příznivá data z Německa v druhé polovině týdne (průmysl, exporty).

Inflace zpomalí kvůli vyšší srovnávací základně

V říjnu zrychlila inflace v Česku na 2,9 % y/y, v listopadu ale z tohoto vrcholu zpomalí. Očekáváme růst cen o 2,6 %, a to kvůli efektu vyšší statistické základny z loňska, kdy ceny zvýšila EET a dražší ropa. Cenová hladina ale dále poroste, když v listopadu očekáváme +0,1 % m/m. ČNB očekává stejnou výši meziroční inflace jako my, tedy 2,6 %. Nadále předpokládáme, že příští týden centrální banka sazby (pravděpodobně jen těsnou většinou) nezvýší.

Odliv dividend z české ekonomiky v Q4 17 podle našich odhadů polevil, což zřejmě dostalo bilanci běžného účtu zpět do přebytku. Nijak závratnou kladnou bilanci však neočekáváme kvůli růstu importů, jak bylo vidět ve statistice zahraničního obchodu.

Koruna se na chvíli přiblížila 25,70 CZK/EUR

V první polovině minulého týdne koruna oslabila až téměř na úroveň 25,70 CZK/EUR, a to kvůli pokračujícímu nepříznivému efektu konce roku, kdy své pozice zavírají někteří finanční investoři. Ve druhé polovině týdne ale koruna posílila až na 25,55 CZK/EUR.

Na kurzu se zřejmě opět projevila i nedávná prohlášení z ČNB. Guvernér Rusnok zopakoval, že vidí šanci na prosincový růst úrokových sazeb centrální banky padesát na padesát. Vojtěch Benda opět řekl, že pro prosincové zvýšení sazeb pravděpodobně zvedne ruku.

My se ale nadále domníváme, že sazby nakonec zůstanou za dva týdny beze změn. Spolu s pokračujícím efektem konce roku by to mělo korunu oslabit k úrovni 25,70 CZK/EUR. Po Novém roce ale čekáme, že česká měna začne opět posilovat. Za rok by se měl kurz dostat na 24,70 CZK/EUR.