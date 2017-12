Ostrý start ve futures na bitcoin: Růst až o 25 %, nucená pauza v obchodech

Termínový kontrakt na internetovou měnu bitcoin při svém debutu ve Spojených státech zpevnil o více než 20 procent. S takzvanými futures se splatností v lednu se na burze CBOE začalo obchodovat o půlnoci SEČ za cenu nad 15.000 USD (325.000 Kč). Postupně však bitcoin vystoupil až na 18.700 USD, tedy v přepočtu 406.000 Kč. Obchodování muselo být dvakrát pozastaveno, aby se zmírnila volatilita.



Příznivci bitcoinu doufají, že obchody s termínovými kontrakty na velké americké burze povzbudí širší využití nejznámější kryptoměny na světě a poskytnou bitcoinu legitimitu, i když kritici varují před rizikem bubliny a propadu cen. Investoři prostřednictvím futures nyní mohou sázet na to, zda ceny bitcoinu porostou, nebo budou klesat.





Cena bitcoinu na internetové burze Bitstamp stoupla o sedm procent na 15.720 dolarů . Od začátku letošního roku bitcoin posílil o více než 1400 procent, rapidní byl jeho růst zvláště v minulém měsíci.Někteří účastníci trhu upozorňují, že zahájení obchodů s termínovými kontrakty, které jsou jakousi sázkou na budoucí vývoj ceny, nutně nesníží nestabilitu kryptoměny . Spuštění obchodů také mělo spíše smíšený ohlas u velkých amerických bank a makléřských firem. Několik velkých internetových makléřů, včetně Charles Schwab a TD Ameritrade Holding, zatím neumožňují obchody s novými kontrakty. Obchody s kontrakty pro své klienty zatím neuvolnily ani banky JPMorgan Chase & Co a Citigroup Goldman Sachs Group uvedla, že plánuje uvolnit tyto obchody pro určité klienty.Termínované kontrakty nezahrnují obchody s aktuálními bitcoiny . Jsou to cenné papíry, které sledují vývoj ceny bitcoinu na burze Gemini, jedné z největších s touto měnou. Obchody s termínovými kontrakty na bitcoin chce spustit 18. prosince také burze Chicago Mercantile Exchange ( CME ). Tyto papíry budou sledovat vývoj cen bitcoinu na několika burzách. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední světová kybernetická měna. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky.

Zdroje: Bloomberg, ČTK