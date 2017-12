Ranní glosa: Centrální bankéři řeknou své poslední slovo

Tento týden řeknou své poslední slovo centrální bankéři v USA a v eurozóně a příští týden na ně těsně před vánočními svátky naváže i ČNB.



Americký Fed je podle všech indicií pevně rozhodnut opět zvýšit cenu peněz a jeho rozhodnutí mu ve finále mohou ulehčit i poslední páteční silná čísla z trhu práce. Navíc v posledních týdnech vzrostla pravděpodobnost přijetí daňového balíčku, který by mohl fiskálně podpořit americkou ekonomiku poblíž vrcholu hospodářského cyklu. To by byl pro Fed o důvod víc nepolevovat v postupném utahování měnových kohoutů a pokračovat dál i v příštím roce. To je ostatně i náš hlavní scénář - počítáme s tím, že po prosincovém růstu sazeb Fed příští rok sazby ještě třikrát zvýší (až ke 2,125 %). Trhy jsou zatím se svými sázkami o poznání opatrnější a v jejich cenách je zatím opatrně zakomponován scénář dvojitého zvýšení sazeb. Prosincové zasedání Fedu ale na opatrnosti trhů nemusí nic zásadního změnit a je otázkou, zda má šanci ještě dolaru výrazně pomoci.





To bude do značné míry záviset i na ECB. Ta sice tento čtvrtek ponechá úrokové sazby i politiku QE beze změny, bude ale již po několikáté v řadě nucena vylepšit svoji makro prognózu. V září odhadovala růst na rok 2018 na 1,8 % a pravděpodobně ho nakonec bude nucena posunout viditelně nad 2 % (náš odhad 2,3 %). A co víc, pravděpodobně v důsledku silnějšího růstu půjde nakonec vzhůru i odhad inflace (na 1,5 % z 1,2 %). I když se Mario Draghi bude snažit, aby dál udržel super-holubičí rétoriku posledních měsíců, nemusí to mít ve světle silnější prognózy vůbec jednoduché. Pokud mu investoři neuvěří, může euro nakonec na konci tohoto týdne zabodovat…