Pondělní obchodní seance 11. 12. 2017

Pondělí 11. 12. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,49 %), S&P500 (+0,55 %) a NASDAQ (+0,40 %).

Evropa: DAX (+0,83 %), CAC40 (+0,28 %), FTSE 100 (+1,00 %).

Čína: Hang Seng (+1,03 %), Shanghai Comp. (+0,98 %), CSI 300 (+1,65 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,56 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CZK: (09:00) – Indexy spotřebitelských cen (CPI) za listopad

-------------------------------------------------------------

Hlavní americké indexy zakončily poslední obchodní seanci opět v zeleném. Náladu na akciových trzích zlepšila data z amerického trhu práce za měsíc listopad, která potvrdila očekávání, že FED na svém středečním zasedání zvýší úrokové sazby z aktuálního pásma 1,00-1,25 % na 1,25-1,50 %.

Kromě dnešního dne bude tento týden na makrodata nesmírně bohatý. V úterý a ve středu se dočkáme reportu vývoje americké a britské inflace. Ve čtvrtek o sazbách rozhoduje ECB. Na rozdíl od FEDu by ECB měla ponechat depozitní sazbu na -0,40 % a úrokovou míru na 0,0 %, proto bude zcela jistě zajímavější doprovodný komentář prezidenta Maria Draghiho a jeho následný dopad na evropskou měnu. Své poslední zasedání v tomto roce si ve čtvrtek zapíše také Bank of England. Jedná se poslední nabitý týden v tomto roce, proto by se na trzích mohla projevit zvýšená volatilita.

Asijská obchodní seance otevřela nový obchodní týden optimisticky. Čínské indexy připsaly přes procento, Japonský Nikkei zakončil půl procentním růstem. Evropské trhy dnes otevřou v zeleném.