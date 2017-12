Co se stane, když se bitcoin zhroutí?

Desítky milionů uživatelů, tisíce těžařů. Získávání digitální měny bitcoin je v podstatě ekosystém. Mohl by zmizet, kdyby se bitcoin zhroutil, napsal francouzský web Les Echos.

Cena nejznámější digitální měny se tento týden vydala strmě vzhůru a během několik desítek hodin pokořila několik psychologických hranic. To pochopitelně přitahuje pozornost investorů, ale také analytiků. V pátek před uzávěrkou tohoto článku se hodnota digitální měny během deseti hodin snížila téměř o pětinu poté, co za předchozích 48 hodin vzrostla o více než 40 procent. Někteří, na příklad francouzský nobelista Jean Tirole, mají obavy, že se na bitcoinu vytváří bublina, která by jednoho dne mohla splasknout. S jakými následky?



1. Uživatelé v koncích

S dramatickou rally na bitcoinu se zvýšil také počet uživatelů, a to hlavně během posledních šesti měsíců. Odhaduje se, že celosvětově jich je přibližně 30 milionů, z toho polovina ve Spojených státech. Kdyby se kurz zčista jasna zhroutil, na příklad kvůli krachu finančního systému a ztrátě důvěry v něj, uživatelé by se ocitli na holičkách – bez jakékoli ochrany. Pokud má totiž kryptoměna tu výhodu, že je decentralizovaná, nezávislá na centrálních bankách, má také tu nevýhodu, že se za ni žádná centrální banka nepostaví, aby chránila její kurz a udržovala ho stabilní v případě výraznější nervozity na trzích.

2. Těžaři a problém kapacity



Druhou obětí by byli těžaři bitcoinů. Bitcoiny vznikají tak, že počítače svým výpočetním výkonem řeší komplikované matematické algoritmy a za úspěšné vyřešení obdrží majitel počítače odměnu v podobě určitého množství bitcoinů. Těžaři tak v podstatě využívají kapacity svého počítače k tomu, aby validovali transakce v bitcoinech a udržovali mezi sebou blockchain, což je elektronická sdílená účetní kniha, která je základem bitcoinu.



S tím, jak kurz bitcoinu a počet transakcí vystřelil nahoru, narostly také požadavky na kapacitu výpočetních systémů. Průměrný počet transakcí se během několika let dokázal zvýšit z několika stovek na…400.000.



Těžaři jsou dnes většinou čínské společnosti, které masivně investovaly do datových center. Kdyby se bitcoin zhroutil, postihlo by čínské společnosti to, co ve zcela jiné situaci zažil tamní ocelářský sektor: Problém s nadměrnými kapacitami. Firmy by pokračovaly v těžbě a dál by dostávaly odměnu v podobě bitcoinů, které by ale byly v zásadě bezcenné.



3. Zbytečná investice (pro trhy)



Třetí a poslední obětí by zřejmě byli aktéři ve finančním systému. Na straně finančních trhů je řeč hlavně o burzách v Chicagu a o newyorském Nasdaqu. Společnost CBOE Global Markets, vlastník chicagské opční burzy Chicago Board Options Exchange, se chystal uvést první termínový kontrakt na digitální měnu na trh již v noci na dnešek (SEČ). Burzovní operátor CME Group se k ní připojí 18. prosince. Pozadu nezůstávají některé banky nebo investiční fondy. Na příklad fond Man Group se nechal slyšet, že je připraven investovat do bitcoinu.

