Filipíny žádají od Sanofi zpět peníze za vadnou vakcínu. Austrálie viní GSK a Novartis z nekalých praktik.

Trojice předních světových farmaceutických skupin čelí sporu s úřady. Zatímco francouzská Sanofi bojuje o své jméno a peníze na Filipínách, britská GlaxoSmithKline je spolu se švýcarským Novartisem v Austrálii obviněna z klamavé reklamy.

Filipínská vláda bude podle agentury Reuters a dalších světových médií po francouzské farmaceutické skupině Sanofi požadovat vrácení 59 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) za údajně závadnou vakcínu proti horečce dengue. Očkovány byly statisíce dětí a podle samotné Sanofi může vakcína v některých případech průběh horečky zhoršit.

„Budeme požadovat navrácení tří miliard pesos (59 milionů dolarů), které jsme Sanofi zaplatili za vakcínu Dengvaxia, a také budeme požadovat, aby Sanofi financovala fond pro odškodnění dětí, u nichž se horečka dengue po očkování objeví a její průběh zhorší,“ řekl agentuře Reuters filipínský ministr zdravotnictví Francisco Duque.

Případ dvanáctileté dívky

Finanční nároky filipínské vlády jsou dalším krokem v případu, který minulý týden odstartovalo odstoupení od národního imunizačního programu poté, co společnost Sanofi upozornila na rizika s očkováním související. Manila také zastavila prodej vakcíny Dengvaxia a nařídila důkladné prověření jejích možných negativních účinků.

Ministr Duque řekl, že dosud bylo naočkováno asi 830 tisíc dětí starších devíti let, zatímco ještě nedávno se hovořilo o počtu, který byl zhruba o 100 tisíc menší. Imunizační program byl zahájen v roce 2016 a jeho náklady měly dosáhnout 3,5 miliardy pesos. Filipínská vláda dosud Sanofi uhradila jen tři miliardy.

Farmaceutická skupina se zatím k požadavkům Filipínců staví rezervovaně a do médií vzkázala, že zatím nebyla hlášena žádná úmrtí v souvislosti s vakcinací a horečkou dengue. Podle filipínského ministra zdravotnictví to ale nehraje roli, protože Dengvaxia měla garantovat třicetiměsíční ochranu před virem, který horečku způsobuje, a to i u těch, kteří ještě horečku dengue nikdy neměli, a jejich tělo tudíž nedisponuje žádnými protilátkami.

Ministr Duque se odvolává na případ dvanáctileté dívky z provincie Tarlac severně od hlavního města Manily, která byla očkována všemi třemi dávkami vakcíny, a přesto se u ní symptomy horečky dengue objevily. Byla prý jedna z prvních, kdo očkovací cyklus letos v srpnu dokončil.

Horečka dengue je tropická virem způsobená nemoc, kterou přenáší komáři. Ročně na ní zemře kolem 20 tisíc lidí a další stovky milionů jsou virem nakaženy.

GSK a Novartis klamaly Australany

Sanofi je už druhou, respektive třetí globální farmaceutickou společností, která je ve sporu s úřady. Britská GlaxoSmithKline a švýcarský Novartis čelí obvinění australského antimonopolního úřadu (ACCC – Australian Competition and Consumer Commission) kvůli nekalým obchodním praktikám.

ACCC tvrdí, že výrobci léků své spotřebitele zavádějícím způsobem informovali o svých produktech tišících bolest. Osteo Gel a Emulgel byly prezentovány jako výrobky s rozdílnou účinností při tlumení následků osteoartritidy, přitom oba přípravky jsou prý zcela rovnocenné.

„Prohlašujeme, že zákazníci mohou být snadno zmateni při nákupu Osteo Gelu, protože si mohou myslet, že jde o kvalitativně jiný a efektivnější výrobek než Emulgel pro léčbu osteoartritidy,“ řekl agentuře Reuters předseda ACCC Rod Sims.

Australský antimonopolní úřad se případem začal zabývat poté, co zjistil, že se Osteo Gel v obchodech prodává za výrazně vyšší cenu než Emulgel. Nyní hledá způsob, jakým by výrobce potrestal. V úvahu připadá pokuta. Je ale možné, že se celá věc bude řešit soudní cestou, takže o sankci nemusí být v tuto chvíli vůbec jasno.

„V mnoha ohledech je tento případ podobný se soudem, který byl veden vůči výrobci Nurofenu,“ upozornil Sims. V prosinci loňského roku totiž australský federální soud udělil společnosti Reckitt Benckiser pokutu ve výši 6 milionů australských dolarů (skoro 100 milionů korun) za to, že podobně mátla spotřebitele nabízením různých, avšak téměř identických variant Nurofenu. A pochopitelně za různé ceny.

