Dálnice z Vídně se přiblížila k Česku, u nás se nekoplo do země

Rakušané otevřeli pětadvacet kilometrů nové dálnice mezi jižní Moravou a Vídní. Na české straně se ale na tahu mezi Brnem a rakouskou metropolí nepostavil za dvacet let ani kilometr. A obchvat Mikulova se začne budovat nejdříve za dva roky. Na rakouské straně přitom k hranicím chybí pouhých deset kilometrů.

Nový úsek dálnice mezi Schrickem a Poysbrunnem stavěli Rakušané přes dva roky a přišel je v přepočtu na víc než sedm miliard korun. Díky 25 kilometrům nové dálnice ušetří řidiči čas při jízdě z Brna do Vídně, protože se vyhnou kolonám v menších obcích na staré silnici.

Nový úsek rakouské dálnice A5 končí 10 kilometrů před českými hranicemi A zatímco v Rakousku se teď chystají stavět pětikilometrový obchvat Drasenhofenu, na jihu Moravy se od roku 1996 vůbec nekoplo do země. Českým řidičům se to nelíbí.

"Proč to nejde, když všude jinde to jde? Na Slovensku to jde, v Polsku to jde, všude to jde," zlobí se řidiči.