DOWER-D: V hlavních rolích ČEZ a Komerční banka!

Tuzemský akciový trh se stále nachází, viz graf japonských svící indexu PX, v postranní konsolidační fázi, navíc v mírně rostoucím trendu, viz Bollingerova pásma. Nejdůležitější v takové situaci je vývoj konkrétních titulů. Vyberme dva. (1) ČEZ po růstu nekorigoval v tomto týdnu tak silně, jak se čekalo. Důvod? Aktuálně silný růstový potenciál a psychologická hranice 500 Kč/akcie. (2) Komerční banka. To je ale jiný příběh.



A zahraničí? Americké trhy si v pátek připsaly mírné zisky, pomohla jim makrodata a přírůstek pracovních míst. Pondělí bude nezajímavé, ale ve zbytku týdne nás čeká celá řada zajímavých zpráv. Nejvýznamnější bude výstup ze zasedání FED a následné tisková konference. Očekává se navýšení úrokových sazeb. Důležitý bude i vývoj jednání o konečné podobě daňové reformy v USA. Ale zpět na domácí akciový trh.



ČEZ, graf 1, v končícím týdnu překvapil velmi krátkou korekcí. Krátké korekce vždy posilují naděje na brzké obnovení a pokračování růstu, přesněji předchozího trendu. Svou roli v současném vývoji a chování akcií ČEZ sehrává také psychologický faktor - "magický strop" na úrovní 500 Kč/akcie. ČEZ tedy po růstu evidentně nekorigoval tak silně, jak se čekalo a stabilizoval se v úzkém "parkovacím" pásmu. Stále zůstává titulem se silnou vnitřní hodnotou. Důvod? Aktuálně pořád ještě silný růstový potenciál a vzpomínaná psychologická hranice 500 Kč/akcie.

Graf 1: ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 8.12.2017!











Komerční banka (KB), graf 2, je jiný příběh. Jejími zatím "neviditelnými" přednostmi jsou (i) volatilita, kterou si smart investoři drží titul na uzdě a (ii) objemy. Proč by byly nedávno realizovány velké nákupy akcií KB, kdyby o ně nebyl zájem? Ve hře zůstává i (iii) technická analýza, konkrétně 200denní klouzavý průměr (200DMA). KB se stále nachází pod svým 200DMA. Ten zatím zůstává jejím hlavním omezujícím technickým faktorem. Nicméně "tlak" smart investorů na intradenní volatilitu a pohyb KB "u dna" sráží 200DMA dolů. To proto, aby KB mohla v pravý čas a razantně (hrozí, že nám ujede vlak!) vyrazit vzhůru.





Graf 2: Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 8.12.2017!







Sumasumárum ke končícímu 49. týdnu. Pořád není nic rozhodnuto. Dál počítejme s vysokou (intradenní) volatilitou a mějme na paměti, že objemy a trendy jsou silnější než obavy a strach. Strach má velké oči. Lidová moudrost platí i pro investování.



Více praktických a neformálních (neopisovaných) informací najdete na Dower.cz a konkrétních doporučení zde !





DOWER-D