Víkendář: Bohuslav Sobotka o klíči k úspěchu ČR a celé EU

Evropská unie stojí podle Bohuslava Sobotky na křižovatce. Někteří volají po dvojrychlostní Evropě, kde by malá skupina zemí kráčela směrem k další integraci, zatímco zbytek by se stal periferií. Jak ale píše Sobotka na stránkách Politico, takový postup by byl nebezpečnou chybou. Klíčem pro úspěch Evropské unie je podle něj hledání kompromisů bez toho, aby některé země byly vylučovány z rozhodovacího procesu.



Kritici EU někdy tvrdí, že je neefektivní a trvá jí dlouho, než dospěje k nějakému rozhodnutí. Právě ti tak volají po tvrdé ruce, rychlých a jednoduchých řešeních. Jenže podstata EU spočívá ve zmíněných kompromisech, které sice nemusí plně uspokojit nikoho, ale mají jednu významnou přednost: Žádná země se díky nim necítí být odstrčena či dokonce poražena. Právě to je pak klíčem k udržení jednoty Evropské unie.



„Pokud nebudeme výzvám čelit společně, nevyřešíme je,“ píše Sobotka. Integrace je podle něj dlouhodobým procesem a lze ji provést více způsoby. Jedna věc je ovšem jistá: Pokud si EU neudrží důvěru občanů a nadšení členských zemí, žádného pokroku dosaženo nebude. „Nepochybuji o tom, že někdy se zdá být účelné pokračovat s omezeným počtem zemí, uvádí Sobotka s tím, že třeba vytvoření Schengenu bylo příkladem takového postupu. Tato metoda se ale podle něj nesmí stát univerzálním řešením každého problému, u kterého se jen těžko vyjednává společné řešení a postup.





Žádné zemi nesmí být zavřeny dveře, všechny musí mít možnost spolupráce. Rozdělení Evropské unie do jasně definovaných skupin a kategorií by šlo proti duchu evropských dohod a nakonec by se nám vymstilo. Sobotka tvrdí, že tento jeho názor se mu potvrdil na summitu v Gothenburgu, který se konal 17. listopadu. Pro Čechy a Slováky jde o symbolické datum, které připomíná brutální represe nacistických okupantů. V jejich rámci bylo posláno 1 000 studentů do koncentračních táborů, devět z nich bylo kvůli demonstracím popraveno. Padesát let poté proběhl pochod, který se stal symbolem pádu železné opony v Československu. Podle Sobotky je právě to, že dnes může s demokraticky zvolenými evropskými politiky diskutovat o politice, důkazem, jak daleko se jeho země nakonec dostala.„Úspěch naší země záleží na členství v EU. Bylo by fatální chybou domnívat se, že ve stále propojenějším světě můžeme uspět sami. Podceňovat ale nesmíme ani hodnotu toho, že budeme pro EU spolehlivým partnerem. Česká republika chce být v jádru transformace EU a já jako premiér jsem během své vlády plně podporoval hlubší integraci evropských struktur. Věřím, že nová vláda bude v těchto snahách pokračovat,“ píše Sobotka. Podle jeho názoru je pro ČR úspěšná integrace důležitá i tam, kde se jí přímo nedotýká, včetně eurozóny. Jeho vláda „učinila významný pokrok ve zlepšení rozpočtových, sociálních a ekonomických podmínek nutných pro úspěšné přijetí eura“. Evropa také podle Sobotky nesmí zapomínat na ty, kteří čekají na členství v EU. Západní Balkán „znovu a znovu dokázal, že je připraven pracovat na potřebných reformách, a EU by tyto země měla přivítat v případě, že splní potřebná kritéria“. Všechny si totiž zaslouží šanci na evropskou budoucnost, která byla poskytnuta i České republice. Nemusí se tak stát hned zítra, ale dveře by jim měly být otevřeny.Zdroj: Politico