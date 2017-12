Praha testuje most nad Štvanicí. Kvůli pádu lávky v Troji

Až do nedělního odpoledne bude částečně omezen provoz na Hlávkově mostě v Praze. Technici společnosti Inset společně s Technickou správou komunikací zde totiž ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a Metrostavem provádí kontrolní statická měření konstrukce mostu. Opatření souvisí s nedávným pádem lávky v Troji, kde se zranili 4 lidé. „Cílem měření je zjištění odezvy přechodových desek mezi starou a novou konstrukcí Hlávkova mostu,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková. Na most najedou nákladní auta a tramvaj, ve které jsou instalována ocelová závaží. Současně budou zatížení a pohyby mostu měřit senzory instalované ze spodní strany desek pod ním. Celkově se na mostě nachází asi 200 železobetonových nosných desek.

Původně celá konstrukce pochází z počátku 20. století, nová přistavená konstrukce pak ze šedesátých let. Most přes Štvanici je po celou dobu od sobotních 8:00 do nedělních 15:00 zcela uzavřen pro tramvaje, auta pak jezdí jedním pruhem v každém směru.

Kontrolovat se budou v návaznosti na incident v Troji i další mosty, Praha například nařídila zkontrolovat lávku přes Berounku v Radotíně, nebo železniční most u Výtoně.