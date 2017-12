Pošta je před Vánoci zahlcená. Tohle říkají lidé ve frontách

Štědrý den se blíží a s ním roste i počet balíků, který musí pošta doručit. Lidé si stěžují na fronty, ale i ztracené balíky. Před obědem se ale i na poštách v centru Prahy často nečeká dlouho a převažuji pozitivní zkušenosti.

"Čekal jsem okolo deseti minut," řekl muž z Prahy. "Pět, deset minut," potvrdil další. Maximálně čekali půl hodiny, někteří zákazníci měli svůj požadavek údajně vyřízený "hned". "Strašnou" zkušenost mělo minimálně oslovených zákazníků.

Lidé, kteří navštívili svoji poštu v dopoledních hodinách, nemají tak negativní zkušenosti, jako klienti, kteří jdou své zásilky vyřešit až v pozdějších hodinách. Problém dlouhých front vadí lidem před Vánoci dlouhodobě.

Pošta problémy nepopírá. Přiznala nedostatek zaměstnanců. "Zejména ve velkých městech a hlavně v Praze, máme problém nabrat nové pracovníky. Z toho plynou i případné problémy," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík a tím potvrdil slova paní Andrey.

Desítky minut ve frontě však není tím největším problémem. Pošta v současnosti řeší stovky stížností od nespokojených zákazníků. Někteří se svých balíků nedočkají. "Ztratili mi několik balíčků," popsala mladá žena TN.cz. Situaci ale vždy vyřešila bez větší problémů. "Prodejce mi peníze vždy vrátil," dodala.

Další zákazníci si stěžují, že na ně pošťák nezazvoní a oni pak musí na poštu, i když byli doma. "Musím pak tahat těžký balík," popsala žena. I když je v Česku mnoho nespokojených klientů, podle některých se pošta zlepšila. "Je to lepší, než to bývalo. To je teď jen před Vánoci," řekla žena. S tím ale nesouhlasila další oslovená, která na poště pracovala 30 let. "Dříve to bylo lepší," popsala.