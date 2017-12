Koruna opět umazala část svých ztrát (Komentář)

Koruna proti euru v pátek opět lehce posílila. Česká měna si připsala desetinu procenta, když se kurz CZK/EUR posunul na úroveň 25,55. V posledních třech dnech koruna umazává ztráty, které jí způsobila nervozita mezi finančními investory kvůli efektu konce roku. Ten se vyznačuje tím, že zdražuje investorům držbu korun, část z nich proto český trh opustila.

Na kurzu se zřejmě projevila i nedávná prohlášení z ČNB. Guvernér Rusnok zopakoval, že vidí šanci na prosincový růst úrokových sazeb centrální banky padesát na padesát. Vojtěch Benda opět řekl, že pro prosincové zvýšení sazeb pravděpodobně zvedne ruku.

My se ale nadále domníváme, že sazby nakonec zůstanou za dva týdny beze změn. Spolu s pokračujícím efektem konce roku by to mělo korunu oslabit k úrovni 25,70 CZK/EUR. Po Novém roce ale čekáme, že česká měna začne opět posilovat. Za rok by se měl kurz dostat na 24,70 CZK/EUR.