Fitch potvrdila rating ČEZu. Varuje ale před růstem zadlužení vinou jádra nebo akvizice

Ratingová agentura Fitch potvrdila rating dlouhodobých závazků energetické skupiny ČEZ na stupni „A-„, výhled ale revidovala z dosud stabilního na negativní. Tím Fitch ponechává prostor zhoršení ratingu v budoucnu.

Finální potvrzení ratingu ČEZ opírá agentura Fitch o předvídatelnost provozního cash flow, i díky vysokému podílu zajištění (předprodejů) cen elektřiny až do roku 2019. Pod negativní výhled se naopak podepisuje metrika parametrů pro zadlužení, které se ve výhledu agentury Fitch nevejdou do stávajícího vysokého ratingového stupně. V souvislosti budování nových jaderných zdrojů i doběhu investic do obnovy těch uhelných Fitch očekává vzestup potřebných investic po roce 2020.

Fitch vyzdvihuje pozici ČEZ na domácím trhu u produkce i distribuce elektřiny i u uhlí, na druhou stranu s více než 90 % zisku EBITDA z domácího trhu Fitch varuje před slabou diverzifikací příjmů.

Jako podporu pro EBITDA vidí Fitch lepší ceny elektřiny v příštích letech, konkrétně hovoří počínaje rokem 2020 o kladném vlivu dodatečného 1 eura na MWh versus 4 % v EBITDA.

Fitch připomíná změnu dividendové politiky ČEZ v letošním roce z pásma 60-80 % očištěného zisku na 60-100 %. To je podle Fitch z části odrazem poklesu kapitálových výdajů po vrcholu investic do obnovy uhelných zdrojů. Fitch zmiňuje revizi dividendové politiky v roce 2019, avšak očekává udržení poměru dluhu k EBITDA v rozmezí 2,5-3násobku. Větší akvizice by ale dle Fitch mohla zadlužení z tohoto pásma vychýlit. A pak: investice do nového jádra.

Naprostá většina CAPEX pro roky 2017 až 2021, upozorňuje Fitch, znamená údržbu. Zatímco vyšší ceny elektřiny budou podporovat tvorbu hotovosti, jako varovný bod vidí Fitch profinancování nových jaderných projektů – tedy rozšiřování jaderných elektráren v Česku. Konkrétní očekávání, odhady a čísla ale ve zprávě Fitch chybí, tyto investice jsou pro agenturu totiž nyní ještě za horizontem pro rating tuzemské energetiky.