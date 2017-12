Brennock: Bitcoinová mánie může být katalyzátorem boje proti dolaru

Ropný sektor celosvětově při vypořádávání obchodů v drtivé většině pracuje s americkými dolary. Toto nepsané všeobecné pravidlo je dlouhodobě trnem v oku některým velkým hráčům, kteří hledají způsoby, jak snížit svou závislost na americké měně.Podle Stephena Brennocka ze společnosti PVM Oil Associates zajímavou "munici" respektive inspiraci ve výše zmíněném boji nabízí probíhající bitcoin mánie. Ta inspirovala Venezuelu k hledání možnosti spuštění projektu vlastní virtuální měny , jež by byla navázána na nerostné bohatství země. Jen zásoby ropy jsou v této zemi největší na světě, ale Venezuela má dlouhodobě problémy s jejich využitím. To do značné míry přisuzuje právě závislosti na dolarech jakožto hlavním ropném platidle.Podle Brennocka jde o přelomovou myšlenku, která by mohla zaujmout také další producenty a hlavní spotřebitele jako jsou Rusko a Čína, kteří dlouhodobě naznačují svůj odpor vůči dolarové svázanosti.Rusko se navíc zatím staví do role podporovatele rozvoje virtuálních měn . Čína je naproti tomu k novodobému fenoménu spíše rezervovaná a nový trend nepodporuje.