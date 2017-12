Daňová reforma v USA – signál k nákupu akcií ano či ne?

Poté, co americký Kongres schválil novou daňovou reformu v USA s cílem omezit daňovou zátěž ekonomiky, mnoho analytiků začalo spekulovat, do jaké míry to opravdu americké ekonomice pomůže. V první řadě je třeba zmínit, že je minimálně poměrně netradiční, aby se uvolňovala fiskální politika v době, kdy se utahuje politika měnová. Americká ekonomika je navíc v současné době dle odhadů na svém potenciálu a podporovat ji, aby rostla ještě nad něj, může spíš podpořit tvorbu hospodářské bubliny než ji v dlouhodobém horizontu pomoci. Navíc snižovat daně v době stabilního ekonomického růstu a tím riskovat vyšší zadlužení země v situaci, kdy se zvyšují úrokové sazby, se zdá být nelogické. Snižování daní by dávalo smysl spíše v době hospodářské recese, kdy by ekonomika opravdu uvolněnou fiskální a měnovou politiku potřebovala.

V krátkodobém horizontu toto rozhodnutí ale hospodářství USA mírně pomoci může. Jak se to ale projeví na tamním akciovém trhu? V první řadě je třeba zmínit, že již nyní většina významných amerických firem dělá daňovou optimalizaci a díky ní tedy na daních platí poměrně málo. Vliv reformy tak bude spíše nepřímý. Na daních tyto firmy příliš neušetří, ale případný růst ekonomiky by jim mírně pomoci mohl.

Druhý faktor, který je třeba zmínit, jsou důvody dosavadního růstu cen akcií. Za normálních okolností, by jejich cena měla být dána především současnými (popř. očekávanými) zisky daných firem. V USA ale již nějakou dobu dochází k tomu, že tempo růstu cen akcií výrazně převyšuje tempo růstu zisků daných firem. Je zde tak riziko, že tyto akcie jsou nadhodnocené. To dokládá níže i graf společnosti Credit Suisse, který ukazuje, jak k růstu akcií v jednotlivých zemích/regionech přispěly firemní zisky a jak investiční optimismus.

V případě USA byl růst cen akcií dán růstem zisků jen z 50 % a zbytek byl dán hlavně investičním optimismem a pozitivním očekáváním budoucnosti. Je ovšem minimálně sporné, zda tento optimismus ospravedlňuje tak silný růstový trend. Vzhledem k tomu, že trhy z velké části těží z investičního optimismu a reálná data často tolik neřeší, nedá se očekávat, že by Trumpova daňová reforma měla americkým akciím výrazněji pomoct.