Libra v extázi z první vážné dohody o Brexitu. Jednání mohou postoupit do druhé fáze

Brexit se posouvá do druhé fáze. Dnes ráno premiérka Mayová a šéf Evropské komise Juncker oznámili, že v první fázi došlo k dostatečnému pokroku ve třech základních oblastech - právech občanů EU a Velké Británie, finančním “rozvodovém účtu” Británie (příspěvky do rozpočtu EU po Brexitu) a zejména pak v otázce Severního Irska. Zdá se, že EU v mnoha ohledech dosáhla svého a podle Financial Times přiznávají jejich “relativní vítězství” i britští vyjednávači. Británie bude přispívat do evropského rozpočtu ještě dlouho po vystoupení z klubu (v celkovém objemu 40-60 miliard euro) a občanům EU budou v Británii garantována do velké míry stávající práva. Na druhou stranu Británie může být spokojena s tím, že nakonec opouští EU jako jeden celek, včetně Severního Irska, i když za cenu dalších výrazných garancí a ústupků.



Libra bezprostředně po oznámení začala výrazně posilovat a připsala si na frontě s eurem okolo 1,5 %. Víc než konkrétní podoba kompromisu a jeho (ne)výhodnost pro Británii investory těší sám fakt, že se jednání posunou do druhé fáze, ve které se budou řešit obchodní vztahy. Na to netrpělivě čekají britští podnikatelé, kteří v nejistém prostředí posledních několik kvartálů osekávali investice. Na rozdíl od eurozóny, jejíž ekonomika viditelně šlape poslední rok na plyn, zpomalila britská ekonomika na nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let.





I když se Brexit v původním termínu stejně pravděpodobně nepodaří dojednat, samotné otevření obchodních otázek přinese pro řadu britských podniků úlevu a bude pomalu omezovat nepříjemnou nejistotu.