ČR - nezaměstnanost na novém minimu 3,5%, volných míst je rekordních 214 000

Ještě méně nezaměstnaných a ještě více volných míst. Tak by se daly shrnout listopadové statistiky z českého trhu práce. Míra nezaměstnanosti totiž poklesla na nové historické minimum 3,5 %, zatímco počet nabízených volných míst vytvořil nové maximum 214 tisíc.



Růst ekonomiky podporovaný především expanzí tuzemských průmyslových firem se odráží v neustále rostoucích potřebě dalších a dalších zaměstnanců. Zatímco před dvěma lety se o jedno volné místo mohli ucházet v průměru čtyři nezaměstnaní, dnes se tento poměr přibližuje jedničce. Dokonce ve 24 okresech na jedno volné místo nepřipadá ani jeden celý nezaměstnaný. Na druhém konci žebříčku jsou už tradičně okresy, kde sice rovněž dochází v čase ke zlepšení, nicméně podíl uchazečů je mnohem vyšší.





Za stávajících podmínek je český trh práce v podstatě už vyčerpaný a za chvíli už lze hovořit v podstatě o plné zaměstnanosti . I proto lze počítat s tím, že firmy pod tlakem nedostatku zaměstnanců při rostoucích zakázkách budou muset začít nabízet ještě zajímavější mzdy . Výsledky mezd za třetí kvartál sice tomu až tak neodpovídaly, nicméně je jen otázkou času, kdy se mzdová dynamika opět zrychlí.Vývoj na trhu práce ČR docela jasně ukazuje, co znamená ekonomický růst pro obyvatele a nakonec i pro firmy . Nízká nezaměstnanost však nejenom zlepšuje aktuální finanční situaci domácností, ale rovněž posiluje jejich ochotu nakupovat z důvodu menších obav z budoucnosti. To potvrzují i výsledky spotřebitelské důvěry na jedné straně a maloobchodních tržeb na straně druhé.A co můžeme čekat dále? Nezaměstnanost v prosinci s největší pravděpodobností opět mírně vzroste s tím, jak budou končit úvazky na dobu určitou. Je to tradiční jev, který ze statistik odezní už v úvodu roku. Nezaměstnanost v závěru letošního roku zůstane pod hranicí 4 %, což je až nečekaně dobrý výsledek. ČR si i nadále udrží pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci celé EU.V příštím roce, kdy dojde ke zpomalení růstu ekonomiky , však už s příliš radikálním poklesem počtu nezaměstnaných asi počítat nemůžeme. Nakonec už nyní podle výběrových šetření je počet lidí schopných či ochotných nastoupit do práce během dvou týdnů je výrazně nižší, než uvádějí měsíční data z úřadů práce