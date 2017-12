Rozbřesk: Libra v extázi z první vážné dohody o Brexitu, eurodolar se zanořuje

Brexit se posouvá do druhé fáze. Dnes ráno premiérka Mayová a šéf Evropské komise Juncker oznámili, že v první fázi došlo k dostatečnému pokroku ve třech základních oblastech - právech občanů EU a Velké Británie, finančním “rozvodovém účtu” Británie (příspěvky do rozpočtu EU po Brexitu) a zejména pak v otázce Severního Irska. Zdá se, že EU v mnoha ohledech dosáhla svého a podle Financial Times přiznávají jejich “relativní vítězství” i britští vyjednávači. Británie bude přispívat do evropského rozpočtu ještě dlouho po vystoupení z klubu (v celkovém objemu 40-60 miliard euro) a občanům EU budou v Británii garantována do velké míry stávající práva. Na druhou stranu Británie může být spokojena s tím, že nakonec opouští EU jako jeden celek, včetně Severního Irska, i když za cenu dalších výrazných garancí a ústupků.



Libra bezprostředně po oznámení začala výrazně posilovat a připsala si na frontě s eurem okolo 1,5 %. Víc než konkrétní podoba kompromisu a jeho (ne)výhodnost pro Británii investory těší sám fakt, že se jednání posunou do druhé fáze, ve které se budou řešit obchodní vztahy. Na to netrpělivě čekají britští podnikatelé, kteří v nejistém prostředí posledních několik kvartálů osekávali investice. Na rozdíl od eurozóny, jejíž ekonomika viditelně šlape poslední rok na plyn, zpomalila britská ekonomika na nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let (viz graf níže).





I když se Brexit v původním termínu stejně pravděpodobně nepodaří dojednat, samotné otevření obchodních otázek přinese pro řadu britských podniků úlevu a bude pomalu omezovat nepříjemnou nejistotu.

TRHY

CZK a dluhopisy

Slušná domácí čísla a solidní nálada na globálních trzích koruně nedopřály moc dlouho pobyt v okolí 25,70 EUR/CZK a včera česká měna sklouzla zpět pod 25,60 EUR/CZK.

Dnešní silná čísla z trhu práce (čekáme další pokles nezaměstnanosti) a poslední jestřábí komentáře Bendy z ČNB se mohou koruně líbit. Před pondělní inflací by však mohla být opatrnější.



Zahraniční forex

Velké Británie a EU dosáhly první velké dohody ohledně podmínek Brexitu, což způsobilo skokové posílení libry. Jednání však samozřejmě nekončí, ale jeden z klíčových bodů - irská hranice - byl vyřešen, což je dobrý signál jak pro britskou ekonomiku, tak eurozónu.



Eurodolar sestupuje před zveřejněním amerických listopadových dat z trhu práce níže. Nejen hlavní číslo - přírůstek nových pracovních míst - ale i růst mezd a míra nezaměstnanosti mohou vykázat velmi příznivé hodnoty. To by mohlo před blížícím se zasedáním Fedu přinést další zisky.



Ropa

Cena severomořské ropy Brent se po lehkém propadu vrátila nad 62 USD/barel, WTI se obchoduje v blízkosti 57 USD/barel. Cenám pomáhají dnešní ranní data o čínském zahraničním obchodě za listopad. Ta poukazuji na stále solidní růst poptávky po surové ropě - její dovoz vzrostl z říjnových 7,34 mbd na nynějších 9,01 mbd (druhé nejvyšší číslo vůbec). Čína tak má zaděláno na to, aby v následujících měsících převzala pozici USA jakožto největšího dovozce surové ropy.

Dnes budou trh zajímat jednak listopadová data z amerického trhu práce a jednak tradiční data o aktivitě amerických producentů. Ta nám nabídnou další vodítko pro vývoj nabídkové strany trhu s ropou v roce 2018.