Proč jsou čínské technologické firmy tak úspěšné doma, ale v zahraničí se jim nevede?

Média v Evropě a v USA snad každý den přinesou nějakou další zprávu o novém technologickém skoku Číny. Jde o reálné věci, které ale nutně neznamenají, že vyspělé země zůstávají stále více pozadu, tvrdí na stránkách Bloombergu Christopher Balding. Ti, kteří něco takového tvrdí, totiž podle něj přehlížejí jednu podstatnou věc a tou jsou určité strukturální faktory, které s čínským technologickým pokrokem souvisejí.



Řada čínských společností těží z podpory vlády i z ochrany domácího trhu. Navíc čelí velmi specifickým podmínkám a výzvám, které na Západě nenajdeme. Příkladem jsou platby pomocí mobilního telefonu. V této oblasti se z Číny stala světová velmoc. Jen v roce 2016 lidé provedli přes své chytré telefony transakce v hodnotě 5 bilionů dolarů, což je asi padesátkrát více než v USA. Očekává se, že v roce 2017 tato částka dále poroste, a to i díky novým platformám. V některých čínských městech se tak hotovost stává věcí minulosti.



Je ovšem důležité si uvědomit, co za tímto náskokem Číny stojí. V první řadě to je její archaický bankovní systém, který dlouhé roky slouží zejména zájmům velkých firem a ne spotřebitelům. Proto v Číně nenalezneme vyspělý platební systém stojící na platebních kartách. K tomu je tu v podstatě monopolní pozice dvou hlavních hráčů zprostředkovávajících platby přes mobilní telefon (Tencent Holdings a Alibaba Group). Spotřebitel na Západě je ovšem v úplně jiné situaci, protože si může vybírat ze široké škály platebních nástrojů a firem, které je nabízejí. Proto tu platby přes telefon nemají takovou dynamiku jako v Číně.





Podobných příkladů najdeme více. Společnost Alibaba dosáhla svého obrovského úspěchu i díky tomu, jak složitá je v Číně pozice tradičních kamenných obchodů. Ty totiž čelí vysokým cenám nemovitostí . To platí zejména u velkých supermarketů. Spotřebitel tak i v této oblasti čelí menší pestrosti a otáčí se směrem k internetovým obchodům. Na Západě také vzbudil velkou pozornost prudký růst popularity sdílení jízdních kol. Jenže v Číně musí lidé s nízkými příjmy řešit palčivý problém „poslední míle“ – jak se přesouvat mezi jednotlivými body, ze kterých již mohou využít veřejnou dopravu. Na Západě tato poptávka po velmi levném prostředku není ani zdaleka tak velká, a to zřejmě ani v Nizozemí, kde jsou jízdní kola velmi populární.Čínské firmy jistě dokázaly přijít s řadou technologických úspěchů. V této zemi se také investují obrovské částky do umělé inteligence a tak nás pravděpodobně čekají další překvapení. Jenže čínské společnosti z velké části řeší problémy, které jsou specifické pro domácí trh. To mimo jiné vysvětluje, proč svůj domácí úspěch většinou jen těžko opakují za hranicemi. Tam totiž musí uspokojovat spotřebitele s jinými preferencemi a operovat na jiném typu trhu než doma.Zdroj: Bloomberg