Hipsterská investiční bublina, konec v nedohlednu

Minulý týden si WSJ všímal toho, jak prudce rostou akcie společností Thor Industries a Winnebago. Jde o výrobce karavanů, obytných aut a všeho možného s nimi souvisejícího. Tyto firmy podle WSJ těží z toho, že mezi mladými lidmi roste poptávka po trávení volného času na cestách. Deník sice tvrdí, že akcie zmíněných firem jsou už i přes tento pozitivní trend přehnaně vysoko. Podívejme se ale na tento jev radši sami.



Jak ukazuje následující graf, zájem o tyto tituly se začal zvedat v zimě roku 2016. První polovina roku 2017 asi investory s dlouhými pozicemi dost vystrašila, ale ta druhá jim to více než vynahradila:





Zdroj:Morningstar



Thor dokázal v letošním fiskálním roce meziročně prudce navýšit své tržby z 4,5 a na 7,2 miliard dolarů. To samé platí o ziscích a jak ukazuje spodek následující tabulky, nahoru vyskočilo i provozní cash flow. Investice se téměř zdvojnásobily a volný tok hotovosti se tak zvýšil „jen“ z 289 na 304 milionů dolarů.

Tržní kapitalizace Thoru je na 8 miliardách dolarů. Buďme optimisty a předpokládejme, že firma je krátkodobě schopná vydělávat akcionářům ne 304, ale 350 milionů dolarů (tj., investice jsou standardně na cca 50 milionech dolarů). Současná kapitalizace pak implikuje, že po čtyři roky by tento tok hotovosti musel růst téměř o třetinu ročně a dostat se tak na 1 miliardu dolarů (a poté by jeho růst postupně klesal). Během pár let by tu tedy byla dost jiná firma.



Jak je na tom Winnebago? I zde vidíme prudký růst tržeb i zisků a tato společnost navíc letos investice nenavyšovala, ale naopak je osekala. Její volné cash flow se tak zvýšilo z 28 na 83 milionů dolarů. Kapitalizace se vyšplhala na 1,7 miliardy dolarů. A světe div se, i u ní trh počítá s téměř úplně stejným růstovým mustrem, jako u Thoru: Současné volné cash flow by na ospravedlnění kapitalizace muselo čtyři roky růst o necelou třetinu a dostat se na téměř trojnásobek současné hodnoty (pak by růst postupně klesal).

Zdroj: Morningstar



Hledíme tu na akcie, kterým nyní hraje vše do karet. Dosahují rekordních čtvrtletních růstů, silná ekonomika, nízká nezaměstnanost a růst mezd se pozitivně promítají do jejich výsledků a podle WSJ jim prý pomáhají i hipsteři svým životním stylem. Mám sice jen matné tušení, co by to mělo znamenat, ale výše uvedené celkem jasně ukazuje, že na WSJ mají tentokrát asi pravdu: Hledíme na hodně napjaté valuace, možná dokonce na hipsterskou bublinu. Takový příběh ale není ničím výjimečným. Podobně se trh chová u řady dalších vysoce cyklických titulů, kterým se v současné fázi cyklu vede podobně dobře. Navíc je s ohledem na hloubku a šířku současného globálního oživení dost dobře možné, že si jej budeme užívat ještě delší dobu. Takže hurá na cesty!